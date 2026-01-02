Las confesiones en las entrevistas de Manso

Miguel Manso 02 ENE 2026 - 17:31h.

Recopilación de las entrevistas de Manso en Cuatro: de lograr confesiones a cantar con los invitados

Un año de encuentros musicales en las entrevistas de Manso

De Iñaki Gabilondo a Luis del Olmo, de Dan Brown a Ken Follet, de Peris Mencheta a Dani Rovira. 2025 ha sido un año de confesiones en las entrevistas de Manso. Aquí va un resumen.

Pedro Piqueras reconoce que ha vivido momentos de inseguridad, momentos de pánico escénico, de estar asustado y de pensar que tenía que dejar la televisión.

Ignatius Farry, humorista reconocía ante Manso que cuando uno se sube a un escenario no es porque tenga talento sino que se sube a un escenario porque tiene necesidad.

Dani Rovira, actor y cómico, consideraba que era una persona un poco más sabia desde que iba a terapia ya que se conocía más.

Manuel Carrasco, cantante, reconocía que era una gran introvertido, que le costaba más mostrar sus sentimientos.

Víctor Manuel, cantante, daba buenos consejos para que las parejas duraran.

Paloma San Basilio, cantante, se ponía en la piel de un fan que te quiere mucho y quiere saber de ti. Su manera de respetar a la gente que le gusta lo que hace, decía la artista ante Manso, es trabajando para ellos.

Ildefonso Falcones, escritor, relata sus experiencias tras tener cáncer de colon, metástasis en hígado y pulmones.

Sergio Peris Mencheta, actor y director teatral, tenía claro que el posoperatorio tras su trasplante de médula es un tiempo en el que hay que tener mucha aceptación.

Carme Chaparro, periodista y escritora, narraba también cómo tras llevar un tiempo tratándose de una patología, la solución fue una cirugía bastante complicada.

Mara Torres, periodista, reconocía ante Manso el dolor por el suicidio de su hermana.

María Galiana, actriz, confesaba entre risas que lo suyo no es el Imserso porque se "le caen los palos del sombrajo al ver un autobús lleno de viejos".

Luis del Olmo, periodista, señalaba que cada vez que ve el calendario tiene la sensación de que esto se termina. La entrevista con Manso se produjo junto a otra leyenda, Iñaki Gabilondo, que le decía entre risas que el problema era ver el calendario en estos casos. Mientras Luis del Olmo solo pedía a la vida empezar de nuevo, Gabilondo reconocía que este era el mejor momento para ser periodista pero el peor para vivir de ello.

Juan Antonio Corbalán, médico y mítico jugador de baloncesto, confesaba que la edad se sabía cuando alguien decía qué barbaridad. No hay una persona de 18 años que lo diga.

Pedro Ruiz, artista, reconocía que hace zapping de sí mismo.

Gregori Luri, filósofo, daba la definición exacta de educación, "saber estar en cualquier sitio".

Mario Alonso Puig, médico y escritor, manifestaba una clave para verse a sí mismo. "observarte y pensar qué te estás diciendo para sentirte tan pequeño y qué te podrías decir para sentirte mejor.

Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid recordaba en sus memorias los tiempos en los que se abrazaba con los abogados de derechas.

Santiago Posteguillo, escritor, daba el consejo de buscar los puntos en común como la clave para que una sociedad pudiera avanzar.

Ken Follet, escritor, reconocía que había pedido a ChatGTP escribir una novela a lo Ken Follet con resultados catastróficos.

Dan Brown, escritor, confesaba que usaba botas de gravedad para oxigenas el cerebro.

Isabel Allende, escritora, reconocía su miedo a Trump y su riesgo para la democracia de EEUU.

José Antonio Marina, filósofo y pedagogo, daba otra versión de Trump al que consideraba como un genio de la manipulación.

Manso, por hacer, cantó este 2025 con muchos de sus invitados entre ellos el legendario Pedro Piqueras a lo Sinatra.