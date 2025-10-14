Carme Chaparro publica su nueva novela: 'Venganza'

Miguel Manso 14 OCT 2025 - 14:44h.

La periodista y escritora publica ‘Venganza’, una radiografía de la España mediática de hoy

Ha sido un año muy complicado para nuestra compañera de Mediaset, marcado por una grave dolencia y la muerte de su padre

Ha sido un año complicado para Carme Chaparro (Salamanca, 1973). Ha muerto su padre y a ella le han detectado una grave dolencia. “Llevaba tiempo tratando de compaginar el trabajo en tele con el tratamiento de una grave patología, pero los médicos me dijeron que no podía seguir así -explica en una entrevista con Noticias Cuatro-. La solución ahora es hacer una operación muy complicada”.

Pero este año trae consigo también una ilusión para nuestra compañera de Mediaset: la de la publicación de su última novela, ‘Venganza’ (Espasa), el esperado cierre de la trilogía ‘Delito’.

Cuando Carlos Manso, magnate de la comunicación y símbolo del poder mediático en España, muere en circunstancias escandalosas, se desata una tormenta que salpica a periodistas, jueces, forenses, sus herederas y figuras clave del poder en España.

Lo que comienza como una muerte trágica y sensacionalista pronto revela una compleja red de secretos, chantajes, abusos y encubrimientos. En medio de ese maremoto, el carismático y asocial forense Santi Munárriz se enfrenta a uno de los momentos más complicados de su carrera… y de su vida.

"Hay casos de acoso laboral basados en historias reales"

La novela sigue una estructura coral que permite al lector adentrarse en todos los flancos del sistema: desde las redacciones y las mesas de disección del Anatómico Forense, hasta los despachos del poder. Y también el acoso laboral. “En este libro hay casos de acoso laboral basados en historias reales”, explica Chaparro. “En el acoso laboral la víctima piensa que ha hecho las cosas mal, y eso es durísimo”.

Con una prosa afilada, un ritmo narrativo que no da tregua y una lucidez implacable, Carme Chaparro construye una historia adictiva y necesaria. ‘Venganza’ es un thriller, pero también una denuncia. Una crónica emocional y una radiografía de la España mediática de hoy.

Carme Chaparro lleva más de dos décadas vinculada a los principales grupos de comunicación de España, donde ha ejercido como reportera, editora y rostro de informativos.

En el ámbito literario, debutó con gran éxito con ‘No soy un monstruo’ (Premio Primavera de Novela 2017), a la que siguieron títulos como ‘La química del odio’, ‘No decepciones a tu padre’. Con ‘Venganza’ cierra la trilogía formada por ‘Delito’ y ‘Castigo’.

Su obra combina la tensión del thriller con una mirada crítica y comprometida sobre los abusos de poder, los silencios estructurales y las violencias ocultas en la sociedad contemporánea.