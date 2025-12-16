Nuevas víctimas del cirujano acusado de violación: “Me dijo que era experto en quitar el sujetador”

El cirujano detenido por la presunta violación de una paciente sedada niega los hechos: “La ropa quirúrgica haría imposible cualquier contacto sexual”

Tras conocerse la supuesta violación de una paciente sedada por el cirujano plástico que le estaba realizando una operación de aumento de pecho en un hospital de Murcia, son muchos los testimonios de otras pacientes que están saliendo a la luz. Pacientes que temen haber sido violadas en sus intervenciones y que acusan al cirujano plástico de un comportamiento sospechoso en redes sociales.

“Están estupendas y tú, también”, es una de las respuestas que el cirujano plástico le envía a una de sus pacientes operadas y posible nueva víctima, cuando esta le envía una imagen de sus pechos. Además, el cirujano no duda en darle Likes a todas las nuevas publicaciones de su paciente en redes sociales: “Me reaccionaba a todas las fotos que yo subía. Me enviaba corazones”.

Esther, antigua paciente del cirujano detenido y en prisión provisional, asegura que el profesional le dijo que se comunicar con él por redes sociales: “Me dijo que con cualquier problema que tuviera con mi pecho, que le hablara por redes sociales”. La joven está atemorizada por las similitudes entre su caso y la de la paciente supuestamente violada: “Me quedé helada, temblando de miedo. Pero al analiza lo que hacía conmigo todo cuadra”.

Con la investigación abierta, el cirujano ha desmentido las acusaciones y asegura que era técnicamente imposible la violación: “La ropa quirúrgica que llevaba la mujer me haría imposible cualquier contacto sexual” y pide que se respete su presunción de inocencia hasta la celebración del juicio.

Pero sus antiguas pacientes tienen miedo de haber sido violadas durante sus intervenciones quirúrgicas y atando cabos aseguran que les decía frases del tipo: “Soy experto en quitar sujetadores”.