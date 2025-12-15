Las enfermeras grabaron la violación de la paciente en el quirófano y el juez le ha enviado a prisión provisional

Un conocido cirujano plástico ha sido detenido y enviado a prisión provisional tras violar a una paciente en el quirófano mientras le realizaba una operación de aumento de pecho.

El detenido es un cirujano plástico con clínica en Murcia y más de 15 años de experiencia. Es un profesional con gran actividad en redes sociales y que realiza operaciones en hospitales privados de Madrid, Málaga y Valencia. Según las fuentes de la investigación, el cirujano había alquilado un quirófano para realizarle a la paciente una intervención de aumento de pecho. Las enfermeras vieron unos movimientos sospechosos de carácter sexual y decidieron grabar al cirujano desde fuera del quirófano.

En el momento de la violación con penetración de la paciente, el anestesista tampoco estaba en el quirófano. Tras la violación, el cirujano acabó la intervención de aumento de pecho y la paciente, totalmente sedada, asegura no haber sido consciente de nada. Tras ver las imágenes, el juez ha enviado al cirujano a prisión provisional debido a la gravedad de los hechos.

Otras pacientes del cirujano han expresado en redes sociales su temor a haber sido también violadas durante sus intervenciones de cirugía plástica.