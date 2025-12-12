El alcalde de Belalcázar, en Córdoba, mandó a una empleada del consistorio mensajes en los que le pedía que "por favor le dejase comer su almeja"

El PSOE atribuye a Paco Salazar una "falta muy grave" contraria a su código ético por los casos de acoso sexual

Nacho Abad ha leído en 'En boca de todos' los lamentables mensajes que un alcalde cordobés, concretamente el de Belalcázar, enviaba a una de sus subordinadas del consistorio. Estos mensajes, cuyos pantallazos ha publicado el periódico 'ABC', además de contener un lenguaje soez e insultante hacia las mujeres demuestran además que el acoso sexual en los puestos de trabajo siguen siendo hoy día un problema que atajar con urgencia.

El alcalde, ignorando por completo el rechazo de la mujer, enviaba a su trabajadora insistentes mensajes de texto en los que le pedía que le dejase "hacerle una buena comida de almeja, aunque fuese solo un poquito" porque "la de su mujer no era tan fresca y tierna".

Los mensajes, que el presentador de 'En boca de todos' ha leído para rechazo absoluto de los colaboradores, incluían fotografías del edil desnudo en su cama, unos mensajes que la mujer acosada ha puesto a disposición de la policía y ante los que el alcalde ha contestado explicando que "era un simple tonteo".

El de Belalcázar no es el únicos: otros dirigentes señalados

Este nuevo escándalo sexual llega cuando varios dirigentes políticos están en el foco de la polémica por las últimas acusaciones abusos sexuales de las que políticos del PSOE han sido objeto. Todo comenzaba cuando esta semana José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, era acusado por hasta seis mujeres socialistas por supuestos abusos sexuales en una exclusiva del programa 'Código 10', en Cuatro.

Horas después de saltar la noticia, y con total tranquilidad, José Tomé reaccionaba al escándalo: "Voy a seguir con la agenda que tenía prevista y no me voy a salir de esto, pero no me alteren el orden porque para mí lo más importante son las personas de Monforte. No hay ninguna prueba ni la pueda haber porque es mentira, tomaré las medidas que me aconsejé mi letrado. Voy a seguir trabajando por el concilio de Monforte y la provincia de Lugo".