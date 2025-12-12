El presentador ha opinado sobre las últimas polémicas que rodean al Partido Socialista

Exportavoz del PSOE en el Congreso, sobre los presuntos abusos sexuales de José Tomé: ''Tiene que ser apartado y le están apoyando''

Los escándalos de corrupción y las últimas acusaciones de presuntos abusos sexuales por parte de algunos dirigentes del PSOE están acorralando al Gobierno de Pedro Sánchez. 'En boca de todos' ha seguido muy de cerca todas las polémicas que han surgido durante estos días, y el presentador ha querido lanzar un mensaje.

Con todo esto, Nacho Abad se ha dirigido de manera muy contundente al Partido Socialista: ''Pedro Sánchez prometió desde allí gobernar España con limpieza, barriendo la corrupción, ejerciendo políticas feministas, mintió. Sánchez gobierna de espaldas a sus promesas, gobierna de espaldas a España, hay tantos casos de corrupción abiertos, tantas tramas que les voy a confesar que a los periodistas hasta nos cuesta entenderlas''.

''Miren el detalle, fíjense las casualidades, la Guardia Civil dice 'estoy investigando Ábalos, a Santos Cerdán y voy a entrar a registrar Servinavar, la empresa de Santos Cerdán', allí buscaban una cosa y de paso se encuentran documentación de otra trama corrupta, la de la SEPI, que hubiese permanecido oculta sin ese registro'', explica el presentador.

El presentador continúa con su mensaje: ''Es que ya no hablamos de pu***** y fontanero, estamos hablando de que nos están robando a usted y a mí, los socialistas del Gobierno, los que iban a limpiar la corrupción, unos se llenan los bolsillos y otros o no se enteraban o lo permitían y mientras que lo permitían o nos enteraban, ejercían el machismo''.

Además, se pronuncia sobre los presuntos abusos sexuales: ''Varones socialistas acosaban y agredían sexualmente a mujeres de sus partidos. Quiero darles las gracias a los dirigentes del PSOE, gracias de verdad, de verdad, por ocultar el caso Paco Salazar, la mano derecha de Pedro Sánchez, gracias por silenciarlo, gracias por permitir y encubrir ese machismo, porque todo eso ha hecho que las mujeres estallen, que se rompan las compuertas, que empiecen a contar cómo las acosaban''.

''Somos socialistas porque somos feministas y yo me río. Somos socialistas y encubrimos el acoso sería una frase que no rima. No es tanto eslogan, pero se ajusta más a la verdad. Dirigentes del PSOE, no vale ahora con echar a los acosadores, hay que limpiar hasta el final a todos a los que encubrieron, a todos los que miraron a otro lado, a la calle. En vez de ocultar, sería el verdadero feminismo. Yo se lo sugiero, aunque espero que, desgraciadamente, supongo que no lo van a hacer ustedes'', finaliza Nacho Abad.