Así serán las primeras ofertas de 'Casa 47' para antes de Navidad

El Gobierno va a ofrecer 171 viviendas en alquiler asequible antes de Navidad, una mínimísima parte de las 13.000

Casa 47, claves del nuevo portal público de alquileres asequibles: todo lo que debes saber

Apenas 48 horas después de haber anunciado la creación de una nueva entidad estatal de vivienda, Casa 47, el Gobierno anuncia que va a publicar las primeras ofertas antes de lo esperado. Esta primera convocatoria servirá para evaluar el proceso de adjudicación, la demanda y el perfil de los solicitantes, con el objetivo de afinarlo al máximo para cuando empiecen a entrar los grandes lotes de viviendas el año que viene.

Se van a ofrecer 171 viviendas en alquiler asequible antes de Navidad, una mínimísima parte de las 13.000 que se van a sacar el año que viene.

Hablamos de 67 casas en Vigo, 37 en Mieres, Asturias, y otras 67 en las zonas afectadas por la DANA. Serán alquileres más baratos que entran a competir en el caso de las zonas de la DANA, con las 286 viviendas que hay en el mercado libre.

En Mieres, donde solo hay 14 casas en alquiler. Las 37 nuevas ofertas son significativas porque siendo mayoría, pueden tirar abajo de los precios, que es la idea. Y en Vigo, la presión será menor ya que hay más de 400 viviendas anunciadas.

En Vigo, cobrará un 35% menos que el precio de mercado. Un piso de 800 euros, a través de esta entidad se alquilará por 520 y uno de 600 por 390.

Como el portal a través del cual se podrán solicitar las viviendas aún está en desarrollo, la idea es que empiece a funcionar en 2026 --, las bases de esta convocatoria piloto se publicarán en la web de Casa 47.

Los contratos de alquiler que firme CASA47 podrán tener una duración de hasta 75 años, con prórrogas continuas siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso a la vivienda. Aquí se distinguen dos etapas:

1. Una primera fase con un contrato de 14 años de duración.

2. Y una segunda con prórrogas automáticas de 7 años sujetas al cumplimiento de una mayoría de las condiciones de acceso.

El precio se fijará en base a criterios de asequibilidad y tendrá un tope por comunidades autónomas. Por primera vez, el precio del alquiler se fija en base a lo que la ciudadanía puede pagar, y no en base a lo que ha costado construir. De esta forma, ningún alquiler podrá sobrepasar el 30% de la renta media del territorio.

CASA47 tiene una vocación global: para llegar al máximo número de personas, sus ofertas se dirigirán al conjunto de la clase media y trabajadora, al 60% de la población que cobra rentas situadas entre 2 y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). A las rentas inferiores, se les apoya a través de la vivienda social, y las personas con rentas superiores se entiende que no deben tener problemas para acceder al mercado libre.