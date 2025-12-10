¿Podrían prohibir las redes sociales para menores de 16 años en España?

A partir de hoy, Australia se convierte en el primer país del mundo en vetar las redes sociales a menores de 16 años.

Ahora mismo, en España se pueden abrir perfiles en redes a partir de los 14 años sin permiso de los padres.

Las 10 principales plataformas ((Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord y Kick)) están desactivando las cuentas de casi un millón de usuarios menores de 16 años. Una medida pionera en Australia, pero ¿se podría tomar aquí en España? Vamos a ver qué dice hoy nuestra ley sobre esto, informa Sergio García García,

¿A qué edad pueden abrirse una cuenta los menores en nuestro país?

Ahora mismo, en España se pueden abrir perfiles en redes a partir de los 14 años sin permiso de los padres. Es verdad que hay un trámite una ley que pretende aumentar esta edad hasta los 16, que es lo que recomienda la UE, pero lo cierto es que burlar esa barrera es muy sencillo. Cambiamos nuestra fecha de nacimiento, por ejemplo, y las redes no tienen forma real de comprobarlo.

Y mientras ese debate avanza, ¿Cómo están utilizando las redes nuestros menores?

Pues mucho y cada vez antes. Quiero que nos fijemos en este dato. En España, el 80% de niños entre 10 y 11 años utilizan ya redes. Más de la mitad, el 51% tiene teléfono propio. Los resultados de esto Diego, es una lista de riesgos demasiado larga. Acceden a contenidos inapropiados, hablan con desconocidos, acceden a la pornografía, y aumentan los niños que sufren ciberacoso. El bullying no sólo se hace en el patio del colegio sino que se enfrentan a el también desde donde estén.

Es un uso muy difícil de controlar, pero qué obstáculos tenemos para intentar replicar el modelo australiano.

El primero es la verificación de edad. Australia obligará a confirmar la edad con documentos oficiales o con sistemas de inteligencia artificial que analizan el rostro del usuario. Aquí eso abriría un debate enorme: privacidad, datos biométricos. En Reino Unido, por ejemplo, los adolescentes llegaron a burlar estos filtros usando caras de personajes de videojuegos. Y segundo, porque nuestro problema es previo: es facilísimo falsificar la edad, y las plataformas no tienen forma real de saber si un usuario tiene 12, 14 o 20 años. Australia lleva muchos años trabajando en esta ley y mientras estos problemas no se resuelvan, replicar su modelo es muy complicado.