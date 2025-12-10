El nuevo diccionario de la generación Z: ¿sabes qué significa la palabra del año?
Six-seven fue considerada la palabra del año para la universidad de Oxford y muchos no sabían qué significaba.
Dicen los lingüistas que eso ayuda a los jóvenes a construir su identidad de grupo
Six-seven fue considerada la palabra del año para la universidad de Oxford. Una palabra de la que muchos desconocíamos hasta su significado y no es la única que utilizan los jóvenes para marcar distancia con los adultos. Dicen los lingüistas que eso ayuda a los jóvenes a construir su identidad de grupo.
A muchos jóvenes les da cringe que un adulto utilice su slang. Y muchos adultos no acaban de entender la vibra. Por eso hoy salimos a la calle, pero en plan chill, a preguntar sobre el diccionario de la Generación Z.
Muchos de estos términos salen de redes sociales y de los videojuegos. Los anglicismos y las abreviaturas siguen siendo las más utilizadas como Ghosting, Mix, Fomo, Random. Para muchos pronunciarlas es todo un desafío. Y mucho más entenderlas cuando se cambia su significado. Los jóvenes y su nuevo diccionario.
- 24/7: Todo el tiempo. Las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana.
- 01, 02, 03…: Se utiliza para referirse a los nacidos en el 2001, 2002, 2003, y así sucesivamente.
- Aesthetic: Estilo visual o vibra que transmite algo bonito y armonioso.
- Ahre: Se suele utilizar para recalcar que lo que se ha dicho es de forma irónica, que se trata de una broma o una exageración.
- ASMR: Sonidos que generan placer sensorial, muy popular en vídeos relajantes.
- basado: se traduce literalmente del inglés based, pero se usa cuando alguien expresa su opinión sin importar las consecuencias
- Beef: Conflicto o pelea entre personas.
- Boomer: Se suele utilizar para referirse a las personas de la generación de los baby boomer, aunque también para gestos muy comunes entre ellos que para los jóvenes están pasados de moda.
- Boque: Ser boque o boquerón. Utilizado para referirse a alguien que aún no se ha dado un beso con otra persona.
- Bro: Amigo, colega.
- Chetado / chetao: Viene del mundo de los videojuegos y es una adaptación del término en inglés ‘cheat’. Se utiliza cuando alguien parece tener una habilidad suprema.
- Chill: Estar ‘de chill’. Estar relajado, tranquilo.
- Crush: Persona que te gusta.
- Cringe: Algo que da mucha vergüenza ajena.
- Delulu: Estar ‘delulu’. Viene del inglés ‘delusional’ y se refiere a alguien que vive en una fantasía.
- De una: Muy parecido a ‘de locos’, utilizado para aceptar algo sin dudar
- Devorar: Hacer algo con excelencia.
- Dospa: Abreviación de ‘hacer un dos pa’ dos’, que viene a ser quedar con un amigo para salir con otras dos que son amigas.
- Exposeado: Cuando alguien queda expuesto públicamente, generalmente por algo negativo.
- Facherito: Alguien que se ve bien o tiene buen estilo al vestir.
- Fail: Fallo o error.
- Fake: Falso, que no es verídico.
- Fife: Se utiliza para referirse al típico hombre heterosexual que cumple con todos los estereotipos de la masculinidad y es un gran aficionado del fútbol.
- flop: sinónimo de fracaso.
- Flow: Relacionado con el estilo, pero también con la actitud de una persona.
- FOMO: De la expresión en inglés ‘Fear Of Missing Out’, que significa miedo a perderse algo de lo que todo el mundo está hablando.
- Frontear: Presumir o alardear.
- Funar: Cancelar o denunciar públicamente a alguien.
- Ghosting: Hacer ‘ghosting’ es desaparecer sin dar explicaciones en una relación o conversación de chat. Dejar de contestar a una persona.
- GOAT: Del inglés ‘Greatest Of All Times’, que significa ‘el mejor de todos los tiempos’. Se utiliza para destacar a alguien por encima del resto.
- Gymbro: Persona obsesionada con el gimnasio, usualmente utilizado para referirse a hombres.
- Hater: Persona que critica o genera comentarios de odio en redes sociales.
- Hype: Emoción o expectativa exagerada.
- Imperio romano: Pensamiento recurrente, algo que te viene a la mente con frecuente.
- JURA: pronunciado como en mayúsculas, con fuerza, y normalmente en tono interrogante se utiliza para cuando no te crees lo que alguien te está diciendo
- Lit: Abreviación de ‘literal’.
- Lache: Vergüenza o incomodidad.
- LMAO: Del inglés ‘Laughing My Ass Off’, que viene a significar ‘partirse el culo de risa’.
- LOL: Del inglés ‘Laughing Out Loud’, que también significa risas-
- Lore: Historia o trasfondo de algo, como un personaje o situación.
- Manifestar: Desear algo con fuerza para que se haga realidad.
- Mood: Estado de ánimo o algo con lo que te identificas.
- Morch: ‘Morch’ o ‘amore’ son maneras de llamar cariñosamente a otra persona.
- Nepobaby: Hijo o hija de padres famosos que se beneficia de sus conexiones.
- Nite: Abreviatura de ‘ni te rayes’, utilizado para quitarle hierro a una situación que preocupa a otra persona.
- Normie: Persona común que sigue lo convencional y se suma a todas las modas del momento.
- NPC: Del inglés ‘Non-Playable Character’ en referencia a esos personajes de videojuegos con los que no se puede jugar.
- Nude: Foto íntima, generalmente enviada por chat.
- Otaku: Fanático del anime y la cultura japonesa.
- Padrear: Puede utilizarse como un sinónimo de ‘vacilar’, como ‘hacerse el chulo’.
- Pana: Amigo, colega.
- PEC: Siglas de ‘por el culo’.
- Plot twist: Giro inesperado en una historia o situación que nadie ve venir.
- Potaxie: Una persona que trata de ir en contra de los comportamientos machistas y misóginos en las redes sociales. Es la contraposición de ‘fife’.
- POV: Del inglés ‘Point Of View’, que significa ‘punto de vista’.
- Prime: ‘Estar en tu prime’ significa estar en tu mejor momento.
- Pro: Diminutivo de ‘profesional’.
- Ratchet: Utilizado especialmente para referirse a mujeres con un estilo urbano y excéntrico.
- Random: Aleatorio o inesperado.
- Red flag: Traducido literal del inglés significa ‘bandera roja’.
- Salseo: Como sinónimo podría estar: cotilleo y marujeo.
- Same: Significa ‘estoy de acuerdo’. También se puede sustituir por la expresión de Twitter ‘RT’ (retweet).
- Servir coñ*: Esta expresión se usa cuando alguien (especialmente una mujer) se luce haciendo algo.
- Shippear: Emparejar idílicamente a dos personas que no son pareja.
- Slay: Se utiliza en inglés coloquial y redes sociales para expresar admiración o elogio.
- Spawnear: Reaparecer de repente.
- Stalkear: Investigar a alguien en redes sociales.
- té: lo mismo que cotilleo.
- Trolear: Molestar o provocar a alguien en Internet.
- Tryhard / tryhardear: Esforzarse mucho, un término que también proviene de los videojuegos.
- Twink: Término utilizado para referirse a un hombre joven, delgado y con apariencia andrógina.
- Ubícate: Se utiliza como una llamada de atención para alguien que está despistado o no se da cuenta.
- Vibes: Energía o ambiente que transmite algo o alguien.
- WTF: Del inglés ‘What The Fuck’.
- Woke: Persona consciente de temas sociales y políticos.
- Y la queso: Se usa tras dejar clara una intención o actitud, mostrando que lo que opinen los demás de su forma de vivir la vida no les importa.
- Yolo: Del inglés ‘You Only Live Once’, que significa ‘Solo vives una vez’.
- Y punch: Una manera de decir ‘y punto’.