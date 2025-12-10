Logo de cuatrocuatro
El nuevo diccionario de la generación Z: ¿sabes qué significa la palabra del año?

Six-seven fue considerada la palabra del año para la universidad de Oxford. Una palabra de la que muchos desconocíamos hasta su significado y no es la única que utilizan los jóvenes para marcar distancia con los adultos. Dicen los lingüistas que eso ayuda a los jóvenes a construir su identidad de grupo.

A muchos jóvenes les da cringe que un adulto utilice su slang. Y muchos adultos no acaban de entender la vibra. Por eso hoy salimos a la calle, pero en plan chill, a preguntar sobre el diccionario de la Generación Z.

Muchos de estos términos salen de redes sociales y de los videojuegos. Los anglicismos y las abreviaturas siguen siendo las más utilizadas como Ghosting, Mix, Fomo, Random. Para muchos pronunciarlas es todo un desafío. Y mucho más entenderlas cuando se cambia su significado. Los jóvenes y su nuevo diccionario.

  • 24/7: Todo el tiempo. Las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana.
  • 01, 02, 03…: Se utiliza para referirse a los nacidos en el 2001, 2002, 2003, y así sucesivamente.
  • Aesthetic: Estilo visual o vibra que transmite algo bonito y armonioso.
  • Ahre: Se suele utilizar para recalcar que lo que se ha dicho es de forma irónica, que se trata de una broma o una exageración.
  • ASMR: Sonidos que generan placer sensorial, muy popular en vídeos relajantes.
  • basado: se traduce literalmente del inglés based, pero se usa cuando alguien expresa su opinión sin importar las consecuencias
  • Beef: Conflicto o pelea entre personas.
  • Boomer: Se suele utilizar para referirse a las personas de la generación de los baby boomer, aunque también para gestos muy comunes entre ellos que para los jóvenes están pasados de moda.
  • Boque: Ser boque o boquerón. Utilizado para referirse a alguien que aún no se ha dado un beso con otra persona.
  • Bro: Amigo, colega.
  • Chetado / chetao: Viene del mundo de los videojuegos y es una adaptación del término en inglés ‘cheat’. Se utiliza cuando alguien parece tener una habilidad suprema.
  • Chill: Estar ‘de chill’. Estar relajado, tranquilo.
  • Crush: Persona que te gusta.
  • Cringe: Algo que da mucha vergüenza ajena.
  • Delulu: Estar ‘delulu’. Viene del inglés ‘delusional’ y se refiere a alguien que vive en una fantasía.
  • De una: Muy parecido a ‘de locos’, utilizado para aceptar algo sin dudar
  • Devorar: Hacer algo con excelencia.
  • Dospa: Abreviación de ‘hacer un dos pa’ dos’, que viene a ser quedar con un amigo para salir con otras dos que son amigas.
  • Exposeado: Cuando alguien queda expuesto públicamente, generalmente por algo negativo.
  • Facherito: Alguien que se ve bien o tiene buen estilo al vestir.
  • Fail: Fallo o error.
  • Fake: Falso, que no es verídico.
  • Fife: Se utiliza para referirse al típico hombre heterosexual que cumple con todos los estereotipos de la masculinidad y es un gran aficionado del fútbol.
  • flop: sinónimo de fracaso.
  • Flow: Relacionado con el estilo, pero también con la actitud de una persona.
  • FOMO: De la expresión en inglés ‘Fear Of Missing Out’, que significa miedo a perderse algo de lo que todo el mundo está hablando.
  • Frontear: Presumir o alardear.
  • Funar: Cancelar o denunciar públicamente a alguien.
  • Ghosting: Hacer ‘ghosting’ es desaparecer sin dar explicaciones en una relación o conversación de chat. Dejar de contestar a una persona.
  • GOAT: Del inglés ‘Greatest Of All Times’, que significa ‘el mejor de todos los tiempos’. Se utiliza para destacar a alguien por encima del resto.
  • Gymbro: Persona obsesionada con el gimnasio, usualmente utilizado para referirse a hombres.
  • Hater: Persona que critica o genera comentarios de odio en redes sociales.
  • Hype: Emoción o expectativa exagerada.
  • Imperio romano: Pensamiento recurrente, algo que te viene a la mente con frecuente.
  • JURA: pronunciado como en mayúsculas, con fuerza, y normalmente en tono interrogante se utiliza para cuando no te crees lo que alguien te está diciendo
  • Lit: Abreviación de ‘literal’.
  • Lache: Vergüenza o incomodidad.
  • LMAO: Del inglés ‘Laughing My Ass Off’, que viene a significar ‘partirse el culo de risa’.
  • LOL: Del inglés ‘Laughing Out Loud’, que también significa risas-
  • Lore: Historia o trasfondo de algo, como un personaje o situación.  
  • Manifestar: Desear algo con fuerza para que se haga realidad.
  • Mood: Estado de ánimo o algo con lo que te identificas.
  • Morch: ‘Morch’ o ‘amore’ son maneras de llamar cariñosamente a otra persona.
  • Nepobaby: Hijo o hija de padres famosos que se beneficia de sus conexiones.
  • Nite: Abreviatura de ‘ni te rayes’, utilizado para quitarle hierro a una situación que preocupa a otra persona.
  • Normie: Persona común que sigue lo convencional y se suma a todas las modas del momento.
  • NPC: Del inglés ‘Non-Playable Character’ en referencia a esos personajes de videojuegos con los que no se puede jugar.
  • Nude: Foto íntima, generalmente enviada por chat.
  • Otaku: Fanático del anime y la cultura japonesa.
  • Padrear: Puede utilizarse como un sinónimo de ‘vacilar’, como ‘hacerse el chulo’.
  • Pana: Amigo, colega.
  • PEC: Siglas de ‘por el culo’.
  • Plot twist: Giro inesperado en una historia o situación que nadie ve venir.
  • Potaxie: Una persona que trata de ir en contra de los comportamientos machistas y misóginos en las redes sociales. Es la contraposición de ‘fife’.
  • POV: Del inglés ‘Point Of View’, que significa ‘punto de vista’.
  • Prime: ‘Estar en tu prime’ significa estar en tu mejor momento.
  • Pro: Diminutivo de ‘profesional’.
  • Ratchet: Utilizado especialmente para referirse a mujeres con un estilo urbano y excéntrico.
  • Random: Aleatorio o inesperado.
  • Red flag: Traducido literal del inglés significa ‘bandera roja’.
  • Salseo: Como sinónimo podría estar: cotilleo y marujeo.
  • Same: Significa ‘estoy de acuerdo’. También se puede sustituir por la expresión de Twitter ‘RT’ (retweet).
  • Servir coñ*: Esta expresión se usa cuando alguien (especialmente una mujer) se luce haciendo algo.
  • Shippear: Emparejar idílicamente a dos personas que no son pareja.
  • Slay: Se utiliza en inglés coloquial y redes sociales para expresar admiración o elogio.
  • Spawnear: Reaparecer de repente.
  • Stalkear: Investigar a alguien en redes sociales.
  • : lo mismo que cotilleo. 
  • Trolear: Molestar o provocar a alguien en Internet.
  • Tryhard / tryhardear: Esforzarse mucho, un término que también proviene de los videojuegos.
  • Twink: Término utilizado para referirse a un hombre joven, delgado y con apariencia andrógina.
  • Ubícate: Se utiliza como una llamada de atención para alguien que está despistado o no se da cuenta.
  • Vibes: Energía o ambiente que transmite algo o alguien.
  • WTF: Del inglés ‘What The Fuck’.
  • Woke: Persona consciente de temas sociales y políticos.
  • Y la queso: Se usa tras dejar clara una intención o actitud, mostrando que lo que opinen los demás de su forma de vivir la vida no les importa.
  • Yolo: Del inglés ‘You Only Live Once’, que significa ‘Solo vives una vez’.
  • Y punch: Una manera de decir ‘y punto’.
