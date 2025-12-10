El nuevo diccionario de la generación Z: ¿sabes qué significa la palabra del año?

Six-seven fue considerada la palabra del año para la universidad de Oxford y muchos no sabían qué significaba.

Dicen los lingüistas que eso ayuda a los jóvenes a construir su identidad de grupo

A muchos jóvenes les da cringe que un adulto utilice su slang. Y muchos adultos no acaban de entender la vibra. Por eso hoy salimos a la calle, pero en plan chill, a preguntar sobre el diccionario de la Generación Z.

Muchos de estos términos salen de redes sociales y de los videojuegos. Los anglicismos y las abreviaturas siguen siendo las más utilizadas como Ghosting, Mix, Fomo, Random. Para muchos pronunciarlas es todo un desafío. Y mucho más entenderlas cuando se cambia su significado. Los jóvenes y su nuevo diccionario.