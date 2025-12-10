Los haters de la Lotería de Navidad: "Es más fácil que te caiga un rayo que ganar"

El 70% de los adultos en España acaba comprando lotería, pero aumentan los haters entre los jóvenes.

La escasa probabilidad de que toque y lo que se lleva Hacienda, les echa para atrás.

¿Son de los que compran Lotería en Navidad? Sepan que el 70 por ciento de los adultos termina haciéndolo. Los jóvenes son los que mas reticencias tienen a la hora de comprar o compartir un décimo y explican por qué. Algunos dicen que es más fácil que te caiga un rayo a que te toque, y otros que con lo que recauda el Estado reparte poco. Total que son muchos los haters de la Lotería de Navidad, un clásico con sus sorteos y sus anuncios pero que muchos joven no ven como algo rentable. Eso sí, tienen el respaldo de saber que sus padres o abuelos compran por ellos... y a veces para ellos, informa Ana Martín.

Faltan sólo dos semanas para que llegue la lotería más esperada del año y mientras muchos se afanan por comprar sus últimos décimos, otros pasan olímpicamente. Es el caso de Alexandra y Victoria. Tienen familiares y amigos que comparten números, pero ellas prefieren quedarse fuera.

Belén Yeguas, matemática, les da la razón: "Tienes que comprar 1.000 décimos de la Lotería para tener un 1% de posibilidades de que te toque".

Loteros esperan vender más de 3.500 millones de euros en décimos del sorteo de Navidad y superar las ventas de 2024

Estadísticas aparte, pocos pueden resistirse al sueño de ser millonarios. Y los datos lo demuestran. La Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (ANAPAL) espera vender más de 3.500 millones de euros en décimos y participaciones del sorteo extraordinario de Navidad que se celebra el 22 de diciembre en el Teatro Real, superar las ventas del año pasado y seguir con la evolución al alza experimentado en los últimos cuatro años.

Así lo ha indicado esta semana en un comunicado, en el que ha explicado que las administraciones superarán los 175 millones de décimos vendidos para el sorteo de Navidad, que supone más de 30% del total anual de recaudación en juego público.

Para loteros, el sorteo de Navidad es también muy importante ya que "supone más de la mitad de las ventas de lotería nacional del año", según ha recordado el presidente de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (ANAPAL), Borja Muñiz.

En cuanto a la evolución de las ventas, la agrupación ha apuntado que está teniendo un comportamiento "positivo, superando los niveles de venta y participación de años anteriores". "Estamos satisfechos ya que la evolución de estos últimos meses sigue la tendencia positiva y para este ejercicio esperamos datos similares al año pasado, que ya fue de récord, posiblemente con un incremento en las ventas con respecto a 2024", ha apostillado Muñiz.

ANAPAL ha hecho hincapié en que el importe exento de impuestos es de 40.000 euros. Por encima de esa cantidad, el gravamen sigue siendo de un 20%. Así, solo mantienen la obligación de tributar el 'Gordo' y los premios segundo y tercero, ya que ni los cuartos ni los quintos superan el umbral exento. Y pese a todo, Hacienda y las escasas posibilidades, el sueño de cantar el Gordo con los niños de San Ildefonso, sigue intacto. Pese a los haters, que los hay y razones tienen para serlo.