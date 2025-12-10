Miguel Manso 10 DIC 2025 - 14:54h.

Uno de sus objetivos es democratizar la educación financiera

Guía para ‘dummies’ para ordenar tus finanzas: “Tu salario no te hace rico, sino tus hábitos de ahorro y gasto”

Compartir







‘Finanzas para volver a ti’ es el primer libro del divulgador financiero David Trebolle. Es una guía práctica para recuperar el control sobre las finanzas personales. Trebolle ofrece un método claro y práctico cuyo fin es que el lector recupere el control no solo de su dinero, sino también de su tiempo. El libro es una herramienta completa para que las personas dejen de cambiar tiempo por dinero y comiencen a vivir con un propósito definido.

El libro enfatiza la importancia de los hábitos de gasto sobre los ingresos. En este sentido, una de las citas destacadas del libro resume su espíritu. “No es tu salario lo que te hace rico, son tus hábitos de ahorro y gasto”, explica el autor en una entrevista con Noticias Cuatro.

No es tu salario lo que te hace rico, son tus hábitos de ahorro y gasto

El autor, David Trebolle, es ingeniero de formación y ha desarrollado su carrera profesional trabajando por cuenta ajena. Su profunda pasión por las finanzas personales lo llevó a realizar un máster en la disciplina y a dedicarse al estudio autodidacta, llegando a leer más de 50 libros especializados y a seguir a los principales referentes del sector.

Esta inquietud y su experiencia personal, aplicando estos conocimientos, han dado origen a ‘Finanzas para volver a ti’. El proyecto se distingue por un enfoque profundamente altruista y divulgativo, con el objetivo de compartir lo aprendido y contribuir a mejorar la educación financiera de la sociedad.

Uno de los principales objetivos del libro es democratizar la educación financiera, ofreciendo un método claro para estructurar los gastos, aprender a ahorrar e invertir.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

David Trebolle propone una sistemática sencilla que permite a cada persona conseguir la libertad financiera. Este camino hacia la independencia se estructura en tres fases: la estructuración, que abarca la construcción de un presupuesto, el control de gasto, la definición del ahorro y el fondo de emergencia; la acumulación, donde se aprende cómo y dónde invertir y a definir el objetivo; y, finalmente, el reparto, la fase que permite vivir en la libertad financiera sin tener que cambiar tiempo por dinero.

A través de esta lectura, el lector obtendrá herramientas concretas para lograr la transformación financiera. Podrá aprender a estructurar sus gastos y crear un presupuesto realista, a ahorrar “sin esfuerzo” y a construir su fondo de emergencia.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Además, la obra revela las claves esenciales para invertir de forma inteligente y sin tecnicismos, sirviendo de guía tanto para jóvenes como para adultos en la toma de decisiones económicas familiares y con propósito. El autor busca demostrar que, lejos de ser aburridas o inalcanzables, las finanzas son entendibles, aplicables y transformadoras.

El propósito fundamental de David Trebolle es ayudar a las personas a recuperar el control de su tiempo y su dinero, utilizando método, claridad y sentido común, en lugar de "fórmulas mágicas". El mensaje es claro: empieza hoy, porque tu tiempo vale más que tu dinero.