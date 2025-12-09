El experto energético analiza la propuesta del Gobierno de subir un 10,5% los cargos fijos de la luz y explica si es posible que aún así baje el precio como aseguran

Según publica 'La Razón', el Gobierno propone subir un 10,5% los cargos fijos de la factura de la luz pero niega que vaya a subir su coste. De hecho, calcula que el consumo de la luz para un hogar español promedio bajará un 4,7% en 2026 por la reducción del precio de la energía gracias a las renovables.

¿Es esto cierto? Para saberlo, en 'Todo es mentira' reciben al experto energético Carlos Cagigal, quien tras analizar y explicar esta propuesta, da sus conclusiones subjetivas sobre en qué cree que se traducirá este incremento.

¿Qué son cargos en la factura de la luz?

Antes que nada, Carlos Cagigal quiere dejar claro, explicando de manera sencilla, qué son los cargos de la factura de la luz: "Implican todos esos costes que no pertenecen a la infraestructura de red, ni a su mantenimiento, ni al sistema eléctrico".

Es decir, "son cargos venidos de políticas centrales que son decisiones políticas que las han solucionado estableciendo unos cargos que los han repercutido en la factura de la luz para que lo paguen las familias y la industria", señala.

¿Es posible que baje el coste de la factura ante este incremento?

Risto Mejide le pregunta de manera directa al experto si en 2026 subirá o bajará la factura de la luz y Carlos Cagigal responde: "Bajo mi análisis personal subjetivo, va a subir".

"No puede bajar porque los cargos se suben un 10,5% y son costes regulados. Eso implica que son cargos que están establecidos, que se repercuten sobre la factura sí o sí y es la explicación de por qué muchos consumidores, familiares, la industria... ven que el coste medio del precio de la electricidad en el mercado mayorista está en tres o cuatro céntimos y a ellos se les repercute 13 y 14 céntimos", explica el entrevistado.

Por lo tanto, si quieres proteger al consumidor con una política social, "no se puede repercutir ese cargo sobre todos los consumidores. Lo normal es que ese cargo se saque de esa factura de la luz, vaya contra presupuestos o vaya a deuda pública directamente".

Y es que "en España deberíamos tener unos precios muy inferiores a los que estamos teniendo" y son los cargos "los culpables de que no se pueda ver en España una electricidad muy barata", afirma.