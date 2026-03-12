El Martín, el asesino de Miranda de Ebro, reincidente en violencia machista: "No debía estar en la calle"
El Martín ha provocado el caso de violencia de género con mayor número de víctimas desde que hay registros.
Provocó un incendio en la casa de su expareja matando a esta, su madre y una vecina
Es el caso de violencia de género con mayor número de víctimas desde que hay registros. un incendio provocado, en la noche de este martes en una vivienda de Miranda de Ebro, provocaba el fallecimiento de una mujer de 58 años, que sería la víctima del asesinato machista, además de otras dos de 78 y 23 años, la madre de esta y una vecina, informa Asier Baílez y Montse Ávila.
El autor de los hechos ha sido José, más conocido como El Martín, un agresor con un historial delictivo grave. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo porque provocó el fuego con acelerante. Sabía que el humo iba a ser mortal. El Martín había pasado las horas bebiendo, acaba de salir de la cárcel hace un mes y no aceptara la ruptura con su pareja. Pero no era la primera vez que maltrataba. Los vecinos los tienen claro: "No tenía que estar en la calle".
Ya secuestró y agredió a una menor de 9 años
El Martín había cumplido dos condenas, la primera en 2017, por secuestrar y agredir sexualmente a una niña de 9 años. La segunda en 2023, por secuestrar, golpear y encadenar a otra mujer, María del Carmen Negro, que recuerda su historia para Noticias Cuatro, "me apretaba y yo sentía que me ahogaba y le decía por favor, por favor". Ahora se emociona al pensar en una de las víctimas, Dolores, a la que conocía. El Martín siempre negaba todo, pero su talante agresivo se demostraba hasta cuando se declaraba inocente, amenazando a las cámaras, "mira no me pongas nervioso que te pego un guantazo", decía perdiendo las formas.
Uno de cada cinco maltratadores ya lo han hecho antes
De este caso de violencia doméstica sacamos algunas terribles conclusiones. Según el Ministerio del Interior, uno de cada cinco maltratadores ya han maltratado antes a otra pareja. Hay más de 81.000 agresores de ese tipo registrados y cada vez son más. En 2015 eran el 14% de todos los maltratadores y ahora suponen el 22%.
Una de cada cinco víctimas sufre maltrato por más de un agresor en su vida
Y un dato no menos alarmanate. Una de cada cinco víctimas sufre maltrato por más de un agresor en su vida. Son victimas poli-victimizadas.
Más de 25.000 mujeres han sido alertadas por el ministerio de que sus parejas tienen antecedentes violentos.