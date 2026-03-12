El gasto militar de España, en el centro de la conversación política de 'Todo es mentira'

Tesh Sidi se pronuncia después de recibir amenazas de muerte: "El poder tecnológico está siendo una extensión geopolítica de Estados Unidos"

Compartir







Un debate sobre defensa y gasto militar acabó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos de 'Todo es mentira'. Las protagonistas fueron la diputada de Más Madrid, Tesh Sidi, y la periodista Pilar Rahola, que chocaron frontalmente al analizar la política de defensa del Gobierno de Pedro Sánchez.

La discusión arrancó cuando Rahola criticó duramente el aumento del gasto militar en España en los últimos años. Según la tertuliana, el Ejecutivo ha triplicado el presupuesto en defensa mientras mantiene un discurso pacifista: “Ha triplicado el gasto militar. El presidente más pacifista de la historia... pero vende armas sin problemas a Arabia Saudí o a Turquía”, lanzó Rahola, cuestionando la coherencia del Gobierno.

Durante su intervención también criticó que el aumento de inversión en defensa se esté realizando sin explicaciones suficientes en el Parlamento: “Decide gastar mil millones más y no explica por qué. Esto es una gran broma”, afirmó.

El momento más tenso

La tensión subió cuando Rahola mencionó el papel de Junts per Catalunya en el apoyo parlamentario al Gobierno. En ese momento intervino Tesh Sidi para matizar su argumento. Rahola reaccionó con una frase que elevó el tono del debate: “Oye, que alguien de Sumar me diga que el problema lo tiene Junts… ya tiene narices, por favor”, afirmaba.

Sidi intentó reconducir la conversación explicando el contexto de los compromisos internacionales de España. Según defendió, parte del aumento del gasto responde a acuerdos previos dentro de la OTAN para alcanzar el objetivo del 2% del PIB en defensa.

La diputada también trató de ampliar el concepto de defensa más allá del gasto militar clásico, insistiendo en que incluye áreas como la ciberseguridad, la protección de infraestructuras energéticas o el espacio aéreo: “La defensa es la ciberseguridad, la protección de infraestructuras, el espacio marítimo”, argumentó Sidi durante la discusión.

Rahola, sin embargo, rechazó esa interpretación y volvió a centrar el debate en el aumento presupuestario real destinado a armamento y capacidades militares.