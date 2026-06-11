Horizonte 11 JUN 2026 - 23:40h.

El magistrado ha contestado a las palabras del ministro en los Premios Público 2026, donde acusó a algunos jueces de prevaricar

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Ayer, en los Premios Público 2026, donde se entregó un reconocimiento al fiscal general del Estado, Óscar López realizó unas declaraciones dirigidas a los jueces en las que apuntó que algunos “prevarican”, unas palabras que no han sentado bien en el ámbito judicial.

‘Horizonte’ ha hablado en directo con el juez Villegas, quien ha respondido a las declaraciones del ministro: “Lo que está intentando es provocar, que nos rebajemos a su nivel. Yo le doy un consejo: que esos argumentos se los guarden los calumniadores para contárselos al juez cuando estén sentados como acusados en el banquillo”.

El juez Villegas, sobre el premio al fiscal general del Estado: “Podríamos ofrecer una categoría de premios para criminales convictos"

Por otro lado, el juez ha opinado sobre la decisión del Supremo respecto al indulto de García Ortiz: “El indulto es una excepción que chirría un poquito. Si a una persona la ha condenado un juez la vamos a perdonar será porque se ha arrepentido o porque sirve para la reinserción social, pero un criminal que lo premian, que va como un mártir, me parece que para la rehabilitación todavía le queda un poquito de camino”.

Además, ha criticado el premio al fiscal general del Estado: “Podríamos ofrecer una categoría de premios para criminales convictos, buscar los candidatos en las cárceles y ayudaría mucho a la rehabilitación y serviría para su reinserción”.