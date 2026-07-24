Así desalojó Mari Ángeles junto a su marido y sus trabajadores el camping del Valle de Iruelas

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Más de 20.000 personas habían sido evacuadas entre Ávila y Madrid cuando 'Todo es mentira' arrancaba el programa. Laila Jiménez saludaba a Mari Ángeles, propietaria del camping Valle de Iruelas y, el cual, ha quedado totalmente calcinado por el incendio de Burgohondo.

"Lo estamos asumiendo", señala la entrevistada. "Aquí nadie pregunta, nadie te dice, nadie te habla... Nadie", añade. Y es que, según confiesa con la voz rota, con el camping se les ha ido "10 años" de su vida junto con todo el trabajo que han hecho su marido y ella: "Es muy difícil de remontar esto, no se va a poder remontar".

Así desalojaron ellos mismos sus dos campings

Tras escuchar el consuelo de Laila Jiménez, la presentadora le pregunta por cómo ocurrieron los hechos. "Me llamó la guardia civil a mi teléfono y me dijeron que fuéramos preparando para desalojar los campings", asegura.

Cumplieron las órdenes a 'rajatabla' con ayuda de los trabajadores "que son una maravilla": "Nos ayudaron muchísimo". Sin embargo, al ver que no llegaba la patrulla que les prometieron, decidieron salir con el consentimiento del guardia.

Tan solo pasaron 30 minutos de la llamada cuando las llamas empezaron a hacerse con el camping del Valle de Iruelas. "Tuvimos que salir de ahí porque sino no hay escapatoria", confiesa.

Actualmente se encuentran en El Barraco, donde asegura que les han estado ayudando: "Nos ha acogido todo el mundo y no nos ha faltado de nada". Algo que agradece públicamente Mari Ángeles aprovechando la entrevista. De hecho, cuando Laila Jiménez le pregunta si tienen todo lo necesario, la propietaria le lanza una emotiva respuesta: "Yo lo que necesito a mi lado es a mi marido y lo tengo aquí".

Su descontento con la actuación de los políticos

"Yo pienso que este Gobierno está haciendo las cosas muy mal", confiesa la entrevistada. "Necesitábamos más gente, no ha habido movimiento. No se daba a basto. Pienso que esto se ha manejado fatal y los que hemos pagado somos los mismos, la gente de la calle", concluye Mari Ángeles.