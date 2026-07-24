Ayuso responde al mensaje de Óscar Puente y pide centrarse en la emergencia: “La prioridad es salvar vidas”

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Isabel Díaz Ayuso ha valorado la situación del incendio, que considera el peor registrado en la Comunidad de Madrid. Las llamas han arrasado 6.000 hectáreas, han afectado a 286 viviendas y han obligado a desalojar varios municipios. La presidenta madrileña ha anunciado la elaboración de un plan específico para la recuperación de la zona, aunque insiste en que, en estos momentos, la prioridad es proteger a los vecinos y salvar vidas.

"Tenemos ahora mismo Aldea del Fresno, Chapinería, Navas del Rey y Colmenar de Arroyo evacuados o en esa fase. Además, tenemos confinados San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa. Hay cuatro carreteras cortadas y lo que estamos haciendo ahora es analizar persona por persona cómo se encuentran, porque nuestra prioridad es salvar vidas", ha explicado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

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Ayuso también ha informado sobre la situación en las residencias de mayores, algunas de las cuales han tenido que ser desalojadas y otras podrían ser evacuadas en las próximas horas: "Tenemos 1.200 mayores a los que estamos siguiendo tras desalojar sus residencias. Todos ellos están siendo reubicados en otros centros de la Comunidad de Madrid".

Además, la presidenta regional ha explicado que los servicios de emergencia han atendido a unas 200 personas por afecciones leves: "Hemos actuado en 100 casos leves de inhalación de humo, aunque la mayoría han sido crisis de ansiedad. Hemos habilitado camas en distintos hospitales. También estamos cuidando de los animales que estaban en fincas o viviendas, así como de la ganadería".

Isabel Díaz Ayuso, tras el mensaje de Óscar Puente: “El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él y su conciencia”

Por último, Ayuso ha respondido a las palabras de Óscar Puente sobre la gestión del incendio y ha pedido centrarse en la emergencia: "Creo que la consideración está siendo buena y creo que es absolutamente necesaria. La prioridad es salvar vidas y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él y su conciencia".