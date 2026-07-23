Zapatero lo niega todo y no aclara nada

Las frases más destacadas de Zapatero en su entrevista en RTVE.

Julito Martínez, el amigo de Zapatero, tira de la manta: ¿Ahora qué?

Compartir







Primeras palabras de Jose Luis Rodríguez Zapatero en TVE después de que su amigo y socio, Julio Martinez, confesase ante un juez su presunta implicación en el caso Plus Ultra. El expresidente insiste en que no participó en ese rescate. “No hablé con nadie ni de la SEPI ni del Gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra”, ha afirmado.

Ha negado a su antiguo amigo Julio Martínez al señalar que "yo no sabía lo que iba a hacer el Consejo de la Sepi, no conozco a nadie del Consejo de la Sepi y la tramitación del rescate de la aerolínea, -por valor de 53 millones de euros públicos- fue de ellos, y luego del Consejo de Ministros. Yo no supe en ningún momento si se iba a o no a rescatar la aerolínea". "Nadie va a poder acreditar que hice influencia, ni siquiera que hablé con nadie de la Sepi ni del Gobierno". Julio Martínez dice que el presidente se lo confirmó antes.

PUEDE INTERESARTE Zapatero quería la concesión de minas de oro de Venezuela para explotar en exclusiva lo que saliera de ellas, según la UDEF

Zapatero también ha negado haber dado instrucciones para crear una sociedad offshore. "Decir que yo he dado instrucciones para crear una sociedad offshore, no sé, es como decir que yo he dado instrucciones para que quiero ir a la Luna. Los hechos son los que son y quien acusa tiene que probar".

Sobre Julio Martínez: "No voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado”

Preguntado por el cambio en la estrategia de la defensa de su amigo Julio Martinez, Zapatero separa una amistad de hace años del proceso judicial. "No voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado, pero todo mi trabajo en Análisis Relevante fue de consultoría, de asesoramiento, por cierto, un trabajo de consultoría, cómo no, declarado al impuesto de personas físicas con mi nombre y mis apellidos”, ha dicho. "Creo que es un principio también de respeto al procedimiento penal. Yo me defiendo. Pongo los hechos encima de la mesa y reitero las afirmaciones contundentes que he hecho sobre mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra en la creación de sociedades offshore y, por supuesto, en la de ninguna actuación que ni yo me ofreciera ni me ofrecieran ni interviniera nada para una acción ilícita en el rescate de Plus Ultra”, ha insistido.

Respecto a su amistad con Julio Martínez, Zapatero ha señalado que "no es mi estilo, ni con mi códugo de conducta renegar de que tenía una historia de amistad dilatada en el tiempo con él. Las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial, el suyo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

De su relación con Julio Martínez, dice dos cosas: Que eran amigos y que llegó a un acuerdo con él para hacer informes verbales a cambio de una tarifa plana anual de unos 900.000 euros. Todo para la empresa Análisis Relevante, como contratado externo.

Las explicaciones del expresidente Rodríguez Zapatero contrastan con las que hizo la semana pasada ante el juez su hasta ahora amigo y socio Julio Martínez. Martínez sostuvo que Zapatero fue clave en el rescate de Plus Ultra. "Zapatero marcaba los pasos a seguir". También le dijo al juez Calama que el expresidente "lideraba" su empresa, Análisis Relevante. Eso sí, aseguró desconocer con quién habló Zapatero en la Sepi o en el Gobierno para lograr el éxito de la operación.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Julio Martínez dice que en realidad él lideraba estrategias en la empresa, que también contrató a las hijas del expresdiente...para que maquetaran informes. Zapatero defiende el trabajo de Alba y Laura, que en total se embolsaron, según la UDEF, cerca del millón de euros. "Trabajan bien, tienen trabajadores y por ser quien son, no han concursado en la administración pública..."., ha defendido.

Julio Martinez contrató, a traves de Análisis Relevante, a la empresa de las hijas de Zapatero para labores de marketing. Zapatero dice que entregarán al juez todos sus trabajos y que aunque ha sido muy duro, la familia sigue unida. "Mis hijas y What The Fav van a presentar en el procedimiento judicial todos sus trabajos, todas sus tareas y todos sus contratos

Sobre si han servido de testaferro a su propio padre como indican los investigaores, el expresidente se muestra más rotundo y dolido. "Lo que faltaba es que por mi cabeza pasara que mis hijas fueran mis testaferros, hombre por favor", ha señalado el expresidente.

Sobre las joyas: "Una circunstancia muy negativa"

¿Y sobre las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho por valor de un millón trescientos mil euros? Una cirrcunstancia muy negativa, así lo ha calificado. Un regalo de cortesía y personal de hace muchos años. “Lo único que quiero dejar aquí claro es que ni afán patrimonial, ni uso y destino, ni podríamos imaginar ese valor; estaban ahí y nada más”. Pero ha declinado concretar una vez más quién se lo hizo con el argumento de que quiere hacerlo primero ante el juez José Luis Calama, el instructor de la causa en la que está imputado. Cuando declaró el pasado 17 de junio ante el magistrado, rechazó responder las preguntas que le planteó sobre ellas.

Zapatero ha puesto en duda el millonario valor que se les ha atribuido a las piezas en el primer informe pericial elaborado sobre ellas –“eso será sometido a contradicción”– El juez Calama le imputó por estos hechos los delitos de contrabando y fraude fiscal, que el expresidente ha negado este jueves al afirmar que no tenían “afán patrimonial”. Sobre si aceptar un regalo de tanto valor cuando era presidente pudo suponer una vulneración del código de gobierno que se aprobó cuando estaba en el Palacio de la Moncloa, se ha limitado a decir que eso es “interpretable”.

"No hubo intención de defraudar y lo último que yo pensaba era en el valor patrimonial", ha retirado Zapatero que dice que no las devuelve porque no las tiene. "Me producen una alergia profunda".

Ni una coma, ni una novedad. La respuesta de Zapatero a las acusaciones de Julio Martínez y de los directivos de Plus Ultra es negar la mayor, es decir, intentar minimizar el escrito de su amigo, achácondolo a una estrategia de defensa. Él sigue negándolo todo. Varias veces ha dicho que él no participó en el rescate de Plus Ultra, aunque las conversaciones privadas del sumario se habla mucho de él como su conseguidor del rescate y enfrente tiene a otros tres investigados, Julio Martínez y dos directivos de Plus Ultra que dicen que sí intervino aunque no dicen cómo ni a quién tocó.

De esos 53 millones de rescate, según el sumario de la UDEF, Zapatero recibió, a través de empresas de Julio martínez, un 1%, es decir, más de medio millón.

Dolido se ha mostrado Zapatero por sus hijas. Y ahí le duele. Se ha mostrado muy enfadado cuando le han preguntado si hacían de testaferros para él. Sus hijas están imputadas, aún no han declarado, pero él dice que además de hacerlo presentarán trabajos en el juzgado. También ha dicho que ahora mismo la familia está muy unida..

De otro punto de interés, las joyas, tampoco ha aclarado nada. Ha dicho que era un regalo de cortesía personal, dice que le dan alergia, que seguramente hoy en día quizás no las habría aceptado y habla de ellas como un viejo regalo que se quedó acumulando polvo, pero ni una palabra sobre quién le hizo el regalo ni confirma su valor, ni el momento en que se lo regalaron. Le dijo al juez que le daría explicaciones en una semana y diez días, y más de un mes después, sigue sin darlas. Zapatero lo niega todo en su entrevista en RTVE y no aclara nada