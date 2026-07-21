Borja Iglesias, un fenómeno más allá de los terrenos de juego

El delantero gallego no es un futbolista al uso y se muestra muy activo fuera del campo.

Con la copa al hombro, Borja Iglesias, se ha convertido en el DJ oficial de nuestra selección

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Borja Iglesias es otro de los nombres más reconocidos de la selección. El delantero gallego no es un futbolista al uso. Se moja en temas sociales y defiende derechos públicamente. Esto le ha consolidado como uno de los jugadores más respetados y también divertidos.

Con la copa al hombro, Borja Iglesias, se ha convertido en el DJ oficial de nuestra selección recordando al Pepe Reina de los héroes del 2010. En la fiesta celebrada en Cibeles en su entrada se atreve con un rap de Violadores del Verso y empieza el baile con una una actuación que deja alucinado a Nico Williams.

El gallego sin duda disfrutó de la noche bailando a lo grande con Lola Índigo. Y antes de volver a la mesa de mezclas sus palabras van dirigidas a otros campeones del mundo, a un staff que los ha cuidado como nadie. Apenas ha jugado dos minutos en todo el mundial, pero Borja se ha consolidado como una de las voces más activas del deporte español.

En el momento de las medallas dejó clara su postura respecto a Donald Trump, a quien dio la mano, pero sin mirarle. "Grande Borja", escribía su amigo Javier Bardem en mayúsculas con un vídeo donde se puede ver el saludo entre el futbolista y el presidente de Estados Unidos.

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El 25 de agosto de 2023, en el momento álgido del Caso Rubiales, Borja Iglesias tomó una decisión que causó un gran revuelo en el mundo del fútbol. El futbolista, en aquel momento del Betis, decidió renunciar a la selección como gesto de protesta y solidaridad con Jenni Hermoso.

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“No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes”, señaló en redes sociales.

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Antes de las semifinales respondió a las declaraciones de Mariano Rajoy que ponían en duda la identidad de los futbolistas de la selección francesa. También se lamentó públicamente por el precio de las entradas en la final. “Una vergüenza”, sostuvo.

Destaca también su espontánea amistad con Bardem y Penélope Cruz, coincidiendo en ideales. El actor llevó su camiseta en todo el campeonato y el domingo no dudó en bajar a celebrarlo junto al Panda. Un ya campeón del mundo que marca la diferencia.