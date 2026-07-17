Los incendios asolan España y obligan a un millar de personas a meter su vida en una maleta

Los fuegos siguen asolando España en un mes de julio para olvidar y con unas previsiones meteorológicas que no invitan al optimismo.

Seis municipios ya han sido evacuados: Petilla de Aragón, UnCastillo, Malpica de Arba, Asín, Ores, El Fargo y Luesia.

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Los fuegos siguen asolando España en un mes de julio para olvidar y con unas previsiones meteorológicas que no invitan al optimismo. El mayor incendio en extensión en lo que llevamos de año en España y el que más preocupa, es el declarado en la comarca de las Cinco Villas, Zaragoza que avanza sin control, deja 16.600 hectáreas quemadas y se extiende por 60 km de perimetro. El viento empuja las llamas hacia el norte, hacia la localidad Biel. Seis municipios ya han sido evacuados: Petilla de Aragón, UnCastillo, Malpica de Arba, Asín, Ores, El Fargo y Luesia.

La realidad es que el fuego está siendo muy dificil controlar. Lleva ya tres días activo, informa Elsa Ascaso. Los vecinos de Asín han podido volver a sus casas para recoger los enseres. “Cuando todo se va al traste, te sientes impotente porque intentas hacer algo, pero no puedes hacer lo que quieres, no te deja. Justo cuando crees que lo tienes todo bajo control, llega el viento y lo echa todo a perder", dicen los efectivos que intentan acabar con el fuego. 400 efectivos y casi una veintena de medios aéreos de diferentes instituciones lo intentan sin descanso y, por ahora, sin recompensa.

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La zona que más preocupa a los técnicos de extinción es Luesia, donde unos agricultures tratan de hacer cortafuegos para proteger sus negocios y sus caballos. Hay casi 13.000 hectáreas perdidas con un perímetro también muy extenso. Alfonso González, Director de Extinción reconoce que "ese perímetro es bastante dificil de defender por muchos medios que haya tanto aéreos como terrestres".

Durante la noche se esperaba que aflojara el viento, pero se ha mantenido con fuertes rachas, lo que ha dificultado las labores de extinción durante la noche. La UME ha combatido el incendio. En la oscuridad destaca el brillo de las llamas que inundan todo el bosque. Desde el aire, también se ve una imagen desoladora de las llamas. El viento también ha complicado la labor de los bomberos durante el día. Se sienten impotentes por estas condiciones. "Cuando piensas que tienes una cosa hecha, el viento te lo cambia y te lo deshace todo". Lo viven con "un poco de angustia de ver como se da la cosa porque la noche se pierden las referencias, te puedes perder de forma muy rápida".

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Precisamente, para cuando caiga el sol no se esperan mejoras en la meteorología. Como señala Alfonso González, "la previsión es vamos a decir regular, por no ser muy pesimistas".

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Con vientos fuertes una dirección distinta a la de hoy que podría poner en peligro poblaciones que hoy están seguras.

Un fuego que obliga a 1.000 personas a volver a pasar la noche fuera de sus casas en un lugar seguro, como el polideportivo de Ejea de los Caballeros, informa Irene Cortés. Incertumbre es la palabra que más se repite. Muchos han salido de sus casas con lo puesto y han sido atendido por la Cruz Roja que les dan todo lo que necesitan.

Un millar de personas han metido sus vidas en una maleta.La gente está inquieta. Reconocen que "no sabemos lo que le puede pasar a mi casa". Su deseo es no tener que pasar otra noche fuera de sus hogares.

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La voracidad de las llamas del incendio de Orés mantiene a hidroaviones y helicópteros trabajando incansables. El riesgo de incedios para mañana aumenta por las condiciones del tiempo y las altas temperaturas y el viento.

El de Lozoyuela en Madrid ha perdido intensidad, ya está estabilizado pero continúa sin control el de La Mierla, en Guadalajara, con más de 2.000 hectáreas quemadas.

Lejos de estar controlado. el incendio de La Mierla sigue arrasando y avanzando por el terreno. Sobre la zona tratan de perimetrarlo. Afecta a más de 2.000 hectáreas y más de diez municipios han sido evacuados. Sus vecinos recibían esta alerta donde se les avisaba que se tenían que marchar de sus casas. Algunos han pasado la noche en el polideportivo de Humanes. Pendientes de un fuego que ha llegado hasta el parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara, originado por una cosechadora.

Al menos hay buenas noticias en el incendio de Lozoyuela. Se marcha la UME de la zona porque el fuego ya está estabilizado tras arrasar unas 770 hectáreas. En este caso hay ya un detenido, un hombre de 52 años con antecedentes.