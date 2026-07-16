Cristina Montalvo 16 JUL 2026 - 14:57h.

El calor, los episodios extremos, pueden suponer un golpe al principal motor económico de nuestro país: el turismo.

Europa se calienta al doble de velocidad que el resto del mundo

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El calor, los episodios extremos, pueden suponer un golpe al principal motor económico de nuestro país: el turismo. Ya hay datos que muestran que que sufrir olas de calor durante las vacaciones reduce la fidelidad de los visitantes internacionales.

Lo ha investigado Caixabank Research cruzando datos climáticos del sistema Copérnico con los de pagos de tarjetas extranjeras. Han comprobaldo que cuando los turistas experimentan temperaturas excepcionalmente altas durante su estancia, su disposición a volver a España disminuye significativamente.

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En los episodios más extremos, la probabilidad de regreso se reduce hasta un 15%. Y ojo, que los turistas fieles, los que repiten, son cruciales porque son los que más gastan por persona, tienen estancias más largas y además recomiendan a otros el destino.

Se ha estudiado también qué decisiones toman los turistas que las sufrieron en 2024 y decidieron regresar a España en 2025. Se observa que cuantos más días aguantaron termperaturas por encima de los 32 grados aumentó la probabilidad de que elijan destinos con temperaturas históricamente más frescas.

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Pero lo hacen de forma sutil, ni cambian radicalmente de zona geográfica ni de temporada. Se adaptan buscando otro municipio, otra zona costera u otra orientación. Los que viajaron al interior y vivieron olas de calor al año siguien tendieron a elegir destinos con mayor altitud que los queno las habían experimentado

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Para mantener la competitividad de España, el informe hace recomendaciones: mejorar el confort térmico de alojamientos y espacios públicos, ampliar las zonas de sombra, reforzar la eficiencia energética, adaptar horarios y diversificar actividades en interiores y al aire libre.

Todo para reducir el impacto del calor sobre la experiencia turística.