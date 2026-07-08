Europa es el continente que más rápido se calienta en la Tierra, con un aumento de temperatura que duplica la media mundial.

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La OMS recuerda que Europa se calienta al doble de velocidad que el resto del mundo. En los 50 años transcurridos desde la histórica ola de calor de 1976, Europa en su conjunto se ha calentado alrededor de dos grados Celsius (3,6 grados Fahrenheit). Es uno de los continentes que más rápidamente se está calentando, y los fenómenos de temperaturas extremas también han aumentado.

El sexto informe de evaluación del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) reveló que los episodios de calor extremo han aumentado en frecuencia e intensidad en la mayor parte de la superficie terrestre del planeta. Europa se calienta el doble de rápido que el resto de los continentes desde hace 40 años.

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Europa es el continente que más rápido se calienta en la Tierra, con un aumento de temperatura que duplica la media mundial. Impulsado por el cambio climático y el calentamiento global, el fenómeno de la ola de calor 'única en una generación' se produce ahora casi todos los años.

Y hay razones para ello. Los científicos llevan años avisando y hay factores locales que lo explican. Empezamos mirando al Ártico, lo tenemos al lado y es la zona del mundo que más rápido se calienta. La diferencia de temperatura entre el Ártico y las zonas tropicales está decreciendo.

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Eso hace que cambien los patrones atmosféricos: el chorro polar está cada vez más ondulado. "Ese chorro polar se está debilitando y se está ondulando. El resultado es que en esas ondulaciones se generan anticiclones cálidos europeos".

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Los anticiclones que se quedan parados sobre Europa cada vez durante más tiempo. "Los anticiclones de bloqueo se están hacienddo más persistentes y en casos extremos con las cúpulas de calor".

Además, por el sur, Europa linda con África, otra fuente de calor. "Cuando vienen los vientos del sur ya sabemos las consecuencias". Todo esto calienta el aire y también el mar, que se retroalimentan desde hace años.

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La prohibición de los aerosoles en Europa nos deja un daño colateral. "Tenemos aire más limpio es bueno para salud, pero malo para la temperatura porque con menos aerosoles los rayos solares llegan con más efectividad".

Asia, por ejemplo, donde hay menos control de la calidad del aire, se calienta muy rápido también, pero menos que Europa. Históricamente, las partículas de aerosoles y sulfatos en la atmósfera actuaban como un espejo, reflejando la luz solar hacia el espacio y mitigando ligeramente el calentamiento global.

Históricamente, las partículas de aerosoles y sulfatos en la atmósfera actuaban como un espejo, reflejando la luz solar hacia el espacio y mitigando ligeramente el calentamiento global.