Begoña Gómez solicitó al juez Juan Carlos Peinado autorización para acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN

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A pocos días del inicio de la cumbre de la OTAN en Ankara, la situación judicial de Begoña Gómez mantiene en el aire sus planes para viajar al extranjero. La esposa del presidente del Gobierno solicitó al juez Juan Carlos Peinado autorización para acompañar a Pedro Sánchez a la cita internacional y desplazarse posteriormente a Londres para asistir a la graduación de una de sus hijas, pero el magistrado todavía no ha resuelto la petición.

La solicitud llega después de que Peinado acordara como medidas cautelares la retirada del pasaporte de Gómez, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. El juez justificó estas medidas al apreciar un riesgo de fuga mientras continúa el procedimiento judicial y a la espera de un eventual juicio.

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Los alegatos de las partes

Antes de tomar una decisión, el magistrado pidió a las partes que se pronunciaran sobre la petición. Las acusaciones populares, encabezadas por Hazte Oír, han mostrado su rechazo tanto al desplazamiento a Turquía como al viaje posterior al Reino Unido. En el escrito presentado al juzgado sostienen que sigue existiendo riesgo de sustracción a la justicia y consideran que ambos desplazamientos no están suficientemente justificados.

En concreto, las acusaciones argumentan que el viaje a Ankara no responde a una obligación institucional de Begoña Gómez, ya que España no contempla la figura oficial de primera dama, y añaden que el desplazamiento supondría viajar a un país no perteneciente a la Unión Europea. Respecto a la estancia prevista en Londres, cuestionan que se haya acreditado documentalmente la graduación de la hija del matrimonio y mantienen igualmente su oposición.

Por su parte, la defensa de Gómez defiende que ambos desplazamientos tienen un carácter plenamente justificado y ha recurrido tanto las medidas cautelares impuestas como diversas decisiones adoptadas durante la instrucción. La Fiscalía también ha presentado recursos en relación con el avance de la causa.

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La Audiencia Provincial de Madrid comenzará a estudiar esos recursos el próximo 13 de julio. De esa revisión podría derivarse desde el archivo del procedimiento hasta cambios en la forma en la que se celebraría un eventual juicio. Mientras tanto, la decisión sobre si Begoña Gómez podrá abandonar España en los próximos días sigue pendiente de la resolución del juez instructor.