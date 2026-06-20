El juez Peinado manda a juicio a Begoña Gómez y le impone medidas cautelares como la retirada del pasaporte

El juez le ha prohibido salir del territorio nacional y la obliga a comparecer cada quince días en el juzgado

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El juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha fijado como medidas cautelares la retirada del pasaporte. Además, le ha prohibido salir del territorio nacional y comparecer cada quince días en el juzgado porque existen “indicios racionales de criminalidad de un hecho delictivo” .

El magistrado ha tomado esta decisión, inédita en la historia democrática de España, en un auto difundido este sábado, tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes en la que las acusaciones populares solicitaron medidas cautelares por riesgo de fuga.

Peinado, con esta decisión, acepta la petición de la asociación ultracatólica Hazte Oír, Manos Limpias, que ya lo habían solicitado en 2024, cuando el juez abrió la investigación contra Begoña Gómez.

Peinado rechazó imponer medidas cautelares en 2024

El juez, ahora ha cambiado de parecer y así lo ha reflejado en el auto, difundido a los medios este sábado en el que se lee: existen “indicios racionales de criminalidad de un hecho delictivo” y que, ante las penas de cárcel que prevé el Código Penal para los delitos que les atribuye, existe el riesgo de que ambas traten “de eludir la acción de la justicia, cumpliéndose el riesgo de fuga, que se trata de evitar con la adopción de una medida cautelar”.

Peinado ha enviado a juicio a Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos y a su asesora Cristina Álvarez por los mismos delitos.

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Además, también envía a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

El Gobierno acusa a Peinado de "persecución" a la mujer de Sánchez por "motivos políticos"

La decisión del juez Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez y enviarla a juicio constata la "persecución, la obsesión y la desproporción" de este magistrado, según han informado a EFE fuentes del Palacio de la Moncloa. El juez que impulsa la investigación desde 2024 asegura en el auto que la escolta podría "facilitar la fuga" de la mujer del presidente del Gobierno.

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Las fuentes consultadas por EFE han asegurado que la instrucción del juez Peinado "carece de todo sentido jurídico" y sólo atiende a "motivos políticos".

Desde el Gobierno han criticado al juez Peinado, que el auto en el que envia a juicio a Begoña Gómez y fija medidas cautelares sugiere que los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado que la acompañan podrían ayudarla a huir de España.