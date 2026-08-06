Tesh Sidi pone el foco en la situación del Sáhara Occidental tras asegurar que Marruecos contaría con apoyos internacionales para organizar el Mundial 2030

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Sumar y Vox comparten, de forma poco habitual, que Marruecos no forme parte de la organización del Mundial de 2030. Aunque ambos partidos llegan a esa posición por motivos muy diferentes. Tesh Sidi, diputada de Sumar, ha explicado en 'Todo es mentira' por qué considera que Marruecos no debería organizar el campeonato junto a España y Portugal.

"Nuestra reivindicación es más de la índole del respeto a los derechos humanos", afirma la diputada al ser preguntada por la coincidencia entre la postura de Sumar y Vox, queriendo diferenciar ambas posturas: "Vox suele utilizar la baza más racista contra cualquier cuestión de este índole".

A título personal, la diputada considera que no era el momento adecuado para abrir el debate sobre la organización del Mundial y rechaza que sea Marruecos el encargado: "Creo que podría haberse esperado porque nos está desviando de la cuestión geopolítica de cuales son nuestras relaciones con Rabat en cuestiones mucho más importantes como son las vidas humanas. Todos estamos diciendo: "¿Cómo va a poder hacer un Mundial cuándo está echando a gente a migrar?", dice Tesh Sidi.

No obstante, la diputada asegura que el rey de Marruecos como "una de las personas que ostenta más capital e influencia" puede organizar el Mundial si quiere: "Tienen aliados muy fuertes para conseguirlos". "Los mayores aliados que tiene Marruecos no están en la unión africana, países muy fuertes en África son muy contrarios a Marruecos porque permitió la entrada de Israel como observador de la propia Unión. Es mucho más querido por potencias europeas, que son los que pueden ayudarles en esa candidatura", añade.

Tesh Sidi crítica la postura de España respecto al Sáhara: “Todos han jugado a la hipocresía”

Además, en el debate entre las relaciones entre España y Marruecos también se ha puesto el foco en la situación del Sáhara Occidental. Momento en el que Ana Iris Simón ha preguntado a Tesh Sidi por la postura de Sumar y por las críticas que acusan a la formación de mantener un discurso contradictorio respecto a Rabat. La diputada ha rechazado que esa supuesta contradicción sea exclusiva de su partido.

"El partido que más daño ha hecho al pueblo saharaui ha sido el partido socialista, pero ha sido el que ha verbalizado las acciones, pero todos han jugado a la hipocresía y a la diplomacia más necia y pasiva con Rabat en este caso. Para ningún partido español la cuestión del Sáhara Occidental ha supuesto una línea roja", ha declarado Tesh Sidi.