Ya son alrededor de 2.200 los menores que han sido filiados, aunque todavía quedarían muchos sin registrar

Los más pequeños, los más vulnerables y las niñas fueron los primeros en ocupar las plazas de los centros

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CeutaMás de 50 días después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, alrededor de un millar de menores continúan en las calles sin una plaza en el sistema de protección. Muchos de ellos llegaron el pasado 30 de julio y se quedaron sin espacio en los centros de acogida situados en el polígono del Tarajal.

En la playa del Trampolín, algunos sobreviven cada día sin protección y buscando dónde ir. La mayoría de los menores que permanecen en las calles son chicos de entre 14 y 17 años. Algunos duermen en asentamientos improvisados o en las playas, mientras otros son acogidos temporalmente por vecinos.

2.200 menores han sido filiados

“Duermo en la playa”, explica uno de los menores. Las asociaciones vecinales, como la del Príncipe, reclaman que se habiliten espacios seguros para estos niños y niñas y cuestionan que se hayan habilitado campamentos, como el del puerto de Ceuta, para adultos mientras los menores continúan en las calles.

Ya son alrededor de 2.200 los menores que han sido filiados, aunque todavía quedarían muchos sin registrar. Los centros de menores están saturados y muchos de ellos intentan acceder a algún recurso sin conseguir plaza.

Los más pequeños, los más vulnerables y las niñas fueron los primeros en ocupar las plazas de los centros que se fueron habilitando. Ahora, varias menores han denunciado presuntos abusos y situaciones de dejación en los centros del Tarajal.

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Los testimonios recogidos hablan de agresiones físicas, insultos y falta de atención médica. “Tres niñas llorando, gritando, llorando. Nos abrazaron y nos dijeron lo que había pasado, que habían sufrido agresión”, relata una de las personas que tuvo contacto con ellas.

Algunas de las menores han llegado incluso a abandonar los recursos. Las denuncias ya han llegado a los tribunales y la Fiscalía de Menores las ha remitido al juzgado.

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El Ministerio Público aclara que no existe una investigación general sobre los centros, aunque sí ha abierto expedientes de protección para las menores afectadas, que ya han sido separadas de esos recursos.

Reagrupación familiar y traslados a la Península

Mientras continúa la situación de los menores que permanecen en las calles, han comenzado a tramitarse los primeros expedientes de reagrupación familiar. La otra vía pasa por el traslado de los menores a la Península.

Cinco niñas fueron derivadas a Navarra la semana pasada. Sin embargo, mientras las administraciones y las comunidades autónomas siguen sin resolver el reparto, para muchos menores la calle continúa siendo su único recurso.