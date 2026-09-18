Horizonte 18 SEP 2026 - 22:15h.

Antonio Gómez, periodista, sobre el traslado de migrantes de las playas de Benítez y el trampolín al puerto: "Fue dantesco"

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Esta mañana llegaban desde Ceuta unas alarmantes imágenes del traslado de 1.700 migrantes desde las playas de Benítez y el Trampolín al puerto de la ciudad. Una operación que tuvo que ser paralizada, de manera momentánea, debido al caos total por las carreras de los migrantes que intentaban conseguir una plaza en el nuevo espacio habilitado. En 'Horizonte' el periodista Antonio Gómez nos cuenta todos los detalles al respecto.

En directo, el periodista y colaborador del programa habla sobre cómo se vivió en Ceuta estas horas de auténtico caos: "Ha sido dantesco. Sabíamos que hoy se iba a producir el traslado y también algunos inmigrantes". Y es que, tal y como cuenta Antonio Gómez, los migrantes "sabían lo que iba a ocurrir" y "empezaron a correr para ganarse el puesto y estar entre los que iban a estar en el asentamiento".

"Fue realmente complicado ver lo que sucedió esta mañana"

"A partir de las 6:50 de la mañana, llegó una estampida voluminosa, increíble y peligrosísima a la zona portuaria. Nos llamó mucho la atención", cuenta el periodista, antes de señalar el "descontrol evidente': "La llegada de los inmigrantes fue frenada por equipos de ARS y se unieron después agentes de la Unidad de Intervención policial". También asegura que "llegaron muchísimos más de los que supuestamente iban a caber en estos asentamientos del puerto:

"Resulta que no hay 1.700, como se podría prever en las playas, hay bastantes más más". Según cuenta Antonio Gómez "cuando se incorporaron todos estos nuevos marroquíes a estos campamentos, todavía quedaban entre cuatro y cinco mil personas en las playas y parecía que no había pasado absolutamente nada". "Fue realmente complicado ver lo que sucedió esta mañana", añade.

Sobre el dispositivo policial, el reportero afirma: "Fue complicada la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se vieron superadas en ciertos momentos que se vivieron con tensión. Tuvieron que hacer uso de material antidisturbios para regular y restablecer el orden". Una medida sobre la que reconoce: "Si no hubiese sido así, hubiésemos obtenido desgracias esta misma mañana".