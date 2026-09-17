Horizonte 17 SEP 2026 - 22:55h.

El presidente de Ceuta responde al "pregúntale a Vivas" de Pedro Sánchez al ser preguntado por los menores migrantes que aún vagan en la ciudad

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Juan Jesús Vivas habla en directo en 'Horizonte'. El presidente de Ceuta muestra su completa indignación ante la situación "límite e insostenible" de la comunidad autónoma tras la entrada masiva de migrantes. Además, Vivas responde a las palabras de Pedro Sánchez a la prensa, quien tras ser preguntado sobre los menores migrantes que aún vagan en la ciudad, respondió: "Pregúntaselo a Vivas".

El presentador del programa, Iker Jiménez, le ha preguntado directamente al presidente de Ceuta sobre las declaraciones del presidente del Gobierno y este ha respondido mostrando su absoluta indignación: "Me parece inaudito, se lo digo con todo el respeto".

Según Vivas, "quien tiene que identificar a las personas que entraron a Ceuta el día 30 y 31 de julio, y que aún permanecen en la ciudad, es la administración general del Estado, el ministerio del Interior y la delegación del Gobierno, sean adultos o sean menores.

"Me parece inaudito que trate de trasladar la responsabilidad al Gobierno de Ceuta"

Asimismo, el presidente de Ceuta cuenta que los menores migrantes, tras ser identificados, son derivados a los servicios de acogida de la ciudad: "Todavía no ha rechazado a ninguno, ni lo va a hacer. Tiene acogido a 2.000 menores, una ciudad de 80.000 habitantes, cuando la ley dice que deberíamos tener 30 en condiciones ordinarias y en situaciones de contingencia migratoria 90".

Sobre esto, Vivas señala la raíz principal del problema: "Esto ha surgido como consecuencia de una vulneración de la unidad territorial de España y creo que en eso el presidente del Gobierno tendrá alguna responsabilidad. Me parece inaudito que trate de trasladar esa responsabilidad al Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta.

¿Cuántos migrantes hay asentados en Ceuta?

Aprovechando la intervención del presidente de Ceuta, Iker Jiménez le ha preguntado por el número de migrantes que hay realmente asentados en la ciudad, a falta de una cifra oficial por parte del Gobierno: "Es lamentable que todavía no tengamos una cifra. Esta tarde hicimos nosotros un pequeño calculo y hay algunas cifras que son espeluznantes y dan una ida de la gravedad de lo que ha ocurrido. Aquí puede haber 10.000 por lo menos a día de hoy"