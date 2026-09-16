Horizonte Madrid, 16 SEP 2026 - 23:21h.

El corresponsal del programa ha captado una operación de un desalojo de inmigrantes y se sincera sobre sus sentimientos

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En 'Horizonte' conectan con su corresponsal en Ceuta, Antonio Gómez, para hablar de unas imágenes que ha grabado solo él donde se puede ver cómo están haciendo negocio algunos españoles y "sacan 25 tipos hacinados en pisos patera". Toda la información, en su conexión en el programa.

Las imágenes que ha filmado

Según informa el periodista, al mediodía se supo "de una operación de la Guardia Civil que seguía a los servicios de información de la benemérita en donde se destacaba la presencia de muchos inmigrantes acogidos en un edificio del casco antiguo de la ciudad". Mientras añade más datos, los espectadores pueden ver las imágenes que tienes disponibles en el video principal: "Descubrieron que dentro de una sola vivienda en muy malas condiciones habitaban 25 de estos inmigrantes, 23 de ellos eran hombres, dos mujeres y, entre todos, seis menores".

"Todos fueron acompañados por los servicios de Información de la Guardia Civil porque, evidentemente, cuando aparece este departamento de la benemérita es porque está buscando algún perfil concreto", añade. Por otra parte, los dos dueños "quedaron detenidos": "Se les acusa de favorecimiento de inmigración ilegal, entre otros delitos que podremos conocer una vez las investigaciones continúen más adelante".

Sin embargo, la Guardia Civil no es el único cuerpo que ha tenido este tipo de operaciones: "El Cuerpo Nacional de Policía hoy ha presentado ante la comisaría dos personas que han sido detenidas por el mismo hecho, favorecimiento de la inmigración ilegal y chantajeándolos en malas condiciones viviendo dentro de esa vivienda y ofreciéndoles cantidades de hasta 6.000 euros para pasar a la península clandestinamente".

La reflexión de Antonio Gómez sobre la situación en Ceuta

Dadas las circunstancias, el periodista confiesa cuáles son sus sentimientos: "Estas son las cosas que están pasando en Ceuta, desgraciadamente, y que tenemos que estar soportando los ceutíes. Porque yo os cuento la situación como periodista, como notario de lo que aquí está pasando, pero aquí dentro está el corazón de un ceutí que está padeciendo mucho, no solo por él, sino por el resto, la familia, los amigos, los vecinos, los ciudadanos".

Y es que la vida de la familia del reportero ha cambiado "totalmente". "Mi mujer no sale de casa, la niña más pequeña llamándome cada cuando sale de noche para que la recoja, mis padres ya no salen solos. Entre todos mis hermanos intentamos ayudarlos, pero es solamente un ejemplo, pero es que hay miles y miles de ellos en esta ciudad, porque causas para tener preocupación son constantes y diarias", comenta Antonio Gómez.

La información que ha recopilado sobre el tenso suceso con inmigrantes en directo

Iker Jiménez le pregunta si ha obtenido más información sobre los inmigrantes que les lanzaron piedras en su última conexión con el programa. "Hemos sabido de los propios vecinos de justo enfrente, indignados, que en los bajos de los garajes se ocultan numerosísimos inmigrantes e, incluso, que dentro de los garajes alguien les abre la puerta, se cuelan dentro, cierran y permanecen ocultos durante toda la madrugada", informa el corresponsal. "Son esos los inmigrantes que provocan todos estos altercados", añade.