El salario medio subió un 3,4% en 2025, pero la inflación limitó la mejora real al 0,7%

Cristina Montalvo 16 SEP 2026 - 15:31h.

La construcción lideró la subida salarial (+4,4%) por primera vez en años, pero la industria paga el sueldo medio más alto (2.310 euros).

En el acumulado de 2019 a 2025, las pequeñas empresas son las únicas que han logrado preservar la capacidad de compra de sus empleados.

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En España los salarios crecieron el pasado año, pero en un tercio de las actividades económicas se perdió poder adquisitivo. En todos los sectores productivos los salarios crecieron más que la inflación, pero si bajamos al detalle del Observatorio salarial de Adecco vemos que hasta en seis grupos de actividades de las 18 analizadas los trabajadores perdieron poder de compra.

Actividades artísticas, administración pública, sanidad son algunas en las que los aumentos no compensaron la subida de los precios, tampoco en la hostelería, que sigue siendo además el grupo profesional con menores salarios:1.331 euros al mes (+1,8%), sufriendo una pérdida de poder adquisitivo del 0,8% debido a la inflación. Casi 3.000 menos, que el mejor pagado, que es el del sector energético donde el sueldo medio más alto correspondió al sector de 'Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado', con 4.246 euros al mes (+3,8%).

La subida real del salario medio, 14 euros

El salario medio subió un 3,4% hasta los 2.055 euros al mes, son 67 euros más, pero descontando la inflación del 2,7% ese incremento se queda en 14 euros. Eso, para la media nacional, pero las actividades inmobiliarias y administrativas son las que ganaron más poder adquisitivo.

Pese a que 2025 fue el segundo año consecutivo de mejora real, el informe advierte de que el balance acumulado entre 2019 y 2025 sigue siendo negativo en un 1,1%, ya que la subida salarial acumulada (+21,3%) no logró compensar la inflación registrada en dicho periodo (+22,7%).

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La construcción lidera las subidas de sueldos, pero la industria tiene los mejores sueldos

Por sectores de actividad, la construcción registró la mayor subida salarial nominal en 2025, con un avance del 4,4%, hasta los 1.958 euros mensuales, superando por primera vez en años a la industria (+3,4%) y a los servicios (+3,3%). En términos reales, la construcción obtuvo la mayor ganancia de poder adquisitivo, con un aumento del 1,7%. No obstante, la industria se mantiene como el sector con los salarios más elevados, alcanzando los 2.310 euros al mes en 2025, mientras que el sector servicios se situó en 2.020 euros mensuales.

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La mayor caída salarial nominal se observó en 'Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento', con un descenso del 3,1%, hasta los 1.466 euros y un recorte del poder de compra del 5,8%.

Hay grandes brechas salariales que se notan también en los territorios, porque solo cuatro comunidades superaron ese umbral del salario medio que son Madrid, con 2.451 euros al mes (+3,5%), País Vasco con 2.328 euros (+3,8%), Navarra con 2.208 euros (+2,5%), y Cataluña con 2.203 euros (+3,8%). En el extremo opuesto se situó Extremadura, con 1.709 euros mensuales (+4,1%).

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Atendiendo al poder adquisitivo, diez comunidades autónomas mejoraron su capacidad de compra en 2025, destacando La Rioja (+2,5% real), mientras que la Comunidad Valenciana se mantuvo sin cambios.

Por el contrario, seis autonomías perdieron poder adquisitivo al crecer sus salarios por debajo del IPC: Navarra (-0,1%), Galicia (-0,4%), Aragón (-0,5%), Murcia (-1,2%), Cantabria (-1,7%) y Asturias (-2,8%).

Otra diferencia importante: las grandes empresas pagan más, pero es donde menos se ha mantenido el poder de compra de los trabajadores. Desde el 2019 en estas compañías la inflación ha crecido más que los salarios, mientras que en las pequeñas sí que se ha producido una ganancia del 0,4% real, y es gracias al avance del salario mínimo.

De hecho, las grandes empresas (de 200 o más trabajadores) pagaron una edia de 2.376 euros al mes en 2025, frente a los 2.138 euros de las medianas y los 1.753 euros de las pequeñas. Esto supone una brecha de 623 euros al mes (7.476 euros anuales) a favor de las grandes. A pesar de esta distancia, Adecco subraya la continuidad en la tendencia de convergencia, dado que los sueldos en las pequeñas empresas crecieron a un mayor ritmo (+3,6%) que en las grandes (+2,8%).