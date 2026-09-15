Marta Aguirregomezcorta 15 SEP 2026 - 15:24h.

La formación profesional está cada dia mejor posicionada y con un futuro laboral despejado y junto con los trabajos manuales es un refugio ante la IA.

Seis de cada diez horas de trabajo en España ya pueden ser automatizados por la IA: los trabajos de cuello blanco no se libran

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La formación profesional está cada dia mejor posicionada y con un futuro laboral despejado. Lejos está quedando la idea de que estudiar FP era de menor categoría frenta a la carrera universitaria. Cada vez más jóvenes la escogen como primera opción. De hecho las matriculaciones de grado medio como electricidad, mecánica o jardinería baten récords. De todas las matriculaciones entre bachillerato y FP, las de FP representaron el 37%, 11 puntos más que hace 20 años. Aumentan sobre todo entre los chicos: el 42% frente a las chicas, un 31%. Además, hoy en día el 41% de las ofertas de empleo piden técnicos de FP.

Precisamente hoy el Consejo de Ministros ha aprobado una inversión en Formación Profesional de 234 millones de euros. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado la Escuela de Organización Industrial donde ha podido ver algunos de los proyectos realizados por alumnos de FP. Con ellos ha podido hablar y les ha felicitado por elegir esta opción para entrar al mercado laboral: La FP es hoy el plan A y no el plan B para muchos jóvenes de nuestro país por dos razones. La primera es qu ela FP es sinónimo de calidad y empleo. La segunda razón es que hay más oferta y llega a más lugares.

En un contexto laboral y académico donde la inteligencia artificiar gana peso, la Formación Profesional, los oficios, están en buena forma. Por ahora, no hay algoritmo que pueda sustituir a un fontanero, un masajista o un carpintero.

Víctor y Nicolás, ni un día en paro tras acabar FP de Grado Medio

Víctor y Nicolás, 19 años y carpinteros, no han estado ni un día en el paro tras terminar FP de Grado Medio. Sus trabajos en el futuro, al ser manuales, también estará blindado frenta a la IA. A grandes rasgos, los trabajos de FP son los que mejor resistirán a la inteligencia artificial frente a aquellos que requieren estudios universitarios como ingeniero, gestores o abogados. Estos alumnos de instalaciones térmicas de FP Superior también saben que sus trabajos son altamente demandados y que la IA no les hará tanta mella, aunque la usen.