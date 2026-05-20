Los jóvenes, contra el auge de la IA: abucheos en las graduaciones de EEUU a sus gurús

Cristina Montalvo 20 MAY 2026 - 15:50h.

La mayoría de los jóvenes de entre 18 y 29 años considera que la IA representa una amenaza, según una encuesta de Harvard.

Creen que solo quitará trabajo y hará más ricos a los ricos.

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Los jóvenes están empezando a mostrar una creciente hostilidad ante el avance de la Inteligencia artificial. La ola creciente de rebelión contra la IA llega de varios ámbitos, pero estos días lo estamos viendo en graduaciones de las universidades de Estados Unidos.

Se ha hecho viral el abucheo que ha recibido el ex CEO de Google en la de Arizona durante toda su intervención a favor la tecnología. Los graduados de la Universidad de Central Florida abuchearon en voz alta a la oradora Gloria Caulfield cuando llamó a la IA “la próxima revolución industrial”.

Claro, los grandes gurús de la IA han pronosticado sin paños calientes que va a sustituir muchísimos trabajos y ya vemos que se están reduciendo las contrataciones de los más jóvenes. El panorama pinta negro para los recien licenciados. En su discurso, Caulfield mencionó que “estamos viviendo una época de cambios profundos. Me estoy quedando corta, ¿verdad?", dijo. "El cambio es emocionante. Seamos honestos: el cambio puede ser intimidante. El auge de la inteligencia artificial es la próxima Revolución Industrial".

Después de decir esto el público empezó a abuchearla. La reacción sorprendió a Caulfield, quien se giró hacia quienes estaban en el escenario y preguntó: "¿Qué pasó?". Luego se volvió hacia el público, sonrió y dijo: "Está bien, toqué una fibra sensible. ¿Me dejan terminar?". Continuó: "Hace apenas unos años, la IA no tenía ningún papel en nuestras vidas", lo que arrancó aplausos del público.

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La reacción deja ver una brecha cada vez mayor entre quienes defienden la IA y quienes se sienten perjudicados por ella. Desde principios de año, al menos doce grandes empresas han citado la inteligencia artificial al anunciar recortes de personal. Una encuesta de Harvard sobre la juventud, realizada en diciembre, reveló que la mayoría de los jóvenes de entre 18 y 29 años considera que la IA representa una amenaza para sus perspectivas laborales.

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En EEUU hay más de un centenar de grupos organizados ya contra la instalación masiva de centros de datos para la IA. Por su impacto en el agua, en la subida de la electricidad, en la contaminación, en los precios de la vivienda.Y están consiguiendo frenar proyectos.

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A eso hay que sumarle, el rechazo a los efectos que algunas herramientas tienen en la seguridad, la propiedad intelectual y la idea de que la IA enriquecerá sobre todo a los ya multimillonarios. El episodio más grave de esta hostilidad se produjo hace semanas cuando un joven lanzó un coctel molotov a la casa en San Francisco del director de OpenAI, Sam Altman.