Cristina Montalvo 24 ABR 2026 - 15:04h.

Si antes la pregunta que nos hacíamos era si realmente quiero hacer más tengo que contratar a más personas ahora la pregunta es de cuántas personas puedo prescindir

Así es la fábrica de IA de Xiaomi sin humanos ni luz que hace un móvil cada segundo

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Es un de los grandes temores de los trabajadores, y ya está empezando a ocurrir. Despidos por culpa del uso de la Inteligencia Artificial. En las últimas horas, grandes empresas han anunciado miles de despidos. Meta, dueño de Instagram, YouTube, WhatsApp y Facebook, va a despedir al 10% de su plantilla, 8.000 empleados el próximo 20 de mayo. Microsoft, busca firmar 8.750 bajas incentivadas, lo que supone el 7% de su plantilla. La consultora Capgemini, al 6,8% de su personal en España son 750 personas. Y la tecnológica Ine-tum en España al 5% de su plantilla, un total de 400 trabajadores. La causa sería que estas empresas se están adaptándose a un nuevo escenario marcado por el uso de tecnología. "Estamos frente a la revolución de la IA y podemos decir que las tecnológicas toman su propia medicina, si antes la pregunta que nos hacíamos era si realmente quiero hacer más tengo que contratar a más personas ahora la pregunta es de cuántas personas puedo prescindir sin que me afecte a la productividad".

La realidad es que "la inteligencia artificial ha venido para quedarse, no podemos luchar contra eso. Habrá tareas que modificadar y habrá que ver qué tareas modificar porque las hace ya la IA mejor que yo y en cuáles puedo aportar un valor añadido. Eso supondrá una recalificacón laboral".

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El pronóstico es que la IA va a eliminar los mandos intermedios

Estos anuncios de despidos masivos son algunos de los impactos que está teniendo ya la Inteligencia Artificial en el mercado laboral. Hay líderes del sector que pronostican, por ejemplo, que "la IA va a eliminar los puestos de los mandos intermedios". Esto lo dice Jack Dorsey, fundador de Twitter y que hoy tiene una compañía de pagos móviles. Hace un mes despidió al 40% de la plantilla en un solo día. 4.000 empleados menos por la productividad extra que espera lograr con la inteligencia artificial.

Ese es el motivo oficial, pero expertos del sector dicen que él y otros gerentes de tecnologias estan usanso esta excusa para ajustar plantillas que habían crecido desmesuradamente tras la pandemia y también para afrontar los gastos de incorporar la IA.

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Una investigación del diario Financial Times señala que esta tecnología puede crear a un mercado laboral más desigual proque se ha comprobado que los trabajadores con más formación y más salario son los que más usan la IA, más del 60% frente a menos del 20 y por lo tanto son los que más mejoran su productividad con estas herramientas.

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Pero la IA, a veces falla, también en el entorno laboral. Esta misma semana hemos conocido uno de esos fallos. Un prestigioso bufete de abogados en Estados Unidos ha reconocido que entregó a un juez federal documentos en un caso de bancarrota que incluían alucinacioanes de la IA, es decir, errores, que parecen verosímiles. La firma, cuyos socios cobran más de 2.000 dólares por hora ha pedido perdón y ha dicho que van a mejor los procesos de revisión de esta tecnología.