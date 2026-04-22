Cada vivienda en alquiler tiene 141 interesados y su precio medio es de 1.205 euros

Cristina Montalvo 22 ABR 2026 - 15:39h.

El precio medio del alquiler en España es de 1.205 euros, un 5,1% más que hace un año.

En 2026 habrá 14.391 viviendas menos disponibles para alquilar.

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Menos oferta más demanda. En 2026 habrá 14.391 viviendas menos disponibles para alquilar. Cada vez más caro. El precio medio del alquiler en España es de 1.205 euros, un 5,1% más que hace un año. Es la realidad del alquiler en España. Cada vivienda que se anuncia para arrendar tiene 141 interesados de media en un plazo de diez días frente a los 112 registrados en 2025.

El ránking de provincias en las que más aumenta la presión de la demanda -número de interesados por piso- está copado en su parte alta por provincias 'tensionadas': lo encabeza Barcelona, con un aumento de 112 en un año, seguida de Vizcaya (+78), Guipúzcoa (+68), Zaragoza (+61) y Álava (+47), mientras que mercados muy tensionados como Málaga (-22), Las Palmas (-19) o Valencia (-15) han experimentado ligeros retrocesos. Con todo, Barcelona se mantiene como la provincia con la cifra más alta del país, con 453 potenciales inquilinos por inmueble, seguida de Vizcaya (191), Guipúzcoa (155), Baleares (147), Zaragoza (127), Álava (122), Madrid (118), Las Palmas (115), Gerona (109) y Santa Cruz de Tenerife (101).

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Son solo algunos datos del Barómetro del Alquiler correspondiente al primer trimestre de 2026, elaborado por el Observatorio del Alquiler e impulsado por la Fundación Alquiler Seguro.

¿Renta alquilar? La cuota hipotecaria media que es de 800 euros, pero hay otro lastre, los sueldos en España. Y es que el SMI se sitúa en 1.221 euros en 2026.

La ley de vivienda también ha tenido su impacto. Sergio Cardona, responsable de estudios del Observatorio del Alquiler, ha señalado que, tras analizar los datos de más de un millón de viviendas con una base de 460.346 inmuebles en el último año, se “pueden observar caídas importantes de viviendas disponibles en las zonas que se han declarado tensionadas”.

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Esta medida permite limitar la posibilidad de encarecer los contratos de alquiler a la vez que establece bonificaciones fiscales para los propietarios que rebajan las rentas para sus inquilinos. El estudio destaca que aquellos territorios donde hay municipios que han iniciado los trámites para declarar zonas tensionadas, “se observa una caída de la oferta, como en Las Palmas o Asturias”. También añade que la “inseguridad jurídica” generada no permite introducir nuevos inmuebles al mercado.

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Los responsables del obervatorio dicen que las medidas que se están poniendo en marcha para equilibrar el mercado no están funcionando. Que la declaración de zonas tensionadas desde que hace dos años se aprobara la ley de vivienda han sido contraproducentes y han tensionaado más los precios y que otros cambios legales, referentes a al prórrogas de los contratos, crean inseguridad jurídica, lo que lleva a los propietarios a sacar las casas del mercado de alquiler.

Las consecuencias de fenómenos climáticos extremos registrados a comienzos de año también han reducido la oferta del alquiler en zonas como Cádiz, con una caída del 26,8% o Almería, con un descenso del 10,6%.

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En total, 12 provincias superan el umbral de los 1.000 euros de coste de alquiler, siendo las más caras Baleares (1.676 euros), seguida de Barcelona (1.644) y Madrid (1.606). Las más baratas La Rioja (738€), Burgos (714€) y Lérida (702€).

El informe también identifica un efecto desbordamiento hacia territorios limítrofes, donde la presión ha crecido de forma notable. Provincias como Guadalajara, Toledo o Tarragona registran niveles elevados de demanda, impulsados en parte por la expulsión de inquilinos desde los grandes centros urbanos. Asimismo, Zaragoza consolida su posicionamiento como uno de los mercados más dinámicos del país.