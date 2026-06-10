Beatriz Benayas 10 JUN 2026 - 21:21h.

Más de 1.300 fallecidos en los cinco meses que llevamos de año entre los que hay 142 mujeres y 129 niños.

La ruta a Canarias es la más peligrosa del mundo para inmigrantes: 1.172 murieron en 2025

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Con la inmigración en el foco de esa última parada, el colectivo Caminando Fronteras acaba de hacer recuento de las muertes de migrantes tratando de alcanzar nuestras costas. Más de 1.300 fallecidos en los cinco meses que llevamos de año entre los que había 142 mujeres y 129 niños.

A pesar de que las llegadas a Canarias han caído este año, esa ruta sigue siendo una de las más mortíferas del mundo y acumula la mitad de fallecidos intentando llegar a España, más de 600. Le sigue la ruta argelina a Baleares, que por primera vez ha superado los 500 muertos. Los fallecidos en ese punto han aumentado un 54%, en el Estrecho se han casi duplicado y aunque en Canarias, hayan bajado las llegadas, ha aumentado la tasa de mortalidad.

El año pasado murieron el 14% de quienes trataron de llegar allí y este año el 21%, la quinta parte. Esos migrantes venían de 26 países, de muy lejos desde Asia y toda África jugándose la vida y al menos 27 embarcaciones han desaparecido con todas las personas a bordo