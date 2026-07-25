La emergencia por los incendios se desborda en Madrid y Ávila: evacúan el puesto de mando y el fuego entra en Toledo

Los vecinos ven con horror cómo los fuegos de Madrid se unen en uno solo y Ávila no da tregua: "Esto pinta mal"

Compartir







Los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila mantienen en máxima alerta a los servicios de emergencia, con cerca de 100.000 personas evacuadas o confinadas entre ambos territorios, según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior. La situación ha obligado a ampliar los desalojos en las últimas horas, mientras varios frentes continúan activos y las autoridades siguen pendientes de unas condiciones meteorológicas que dificultan las labores de extinción.

En Madrid, el incendio de la Sierra Oeste, surgido tras la evolución conjunta de varios focos, ha obligado a evacuar a miles de personas y ha forzado incluso el desalojo del puesto de mando avanzado instalado en Cenicientos, que tuvo que ser trasladado a Navalcarnero. En Ávila, la emergencia se ha extendido al Valle del Tiétar, con numerosos municipios desalojados y unas 30.000 personas afectadas. Aunque ambos incendios no se han unido físicamente, la UME los gestiona operativamente como una única emergencia.

PUEDE INTERESARTE La meteorología no ayuda contra los incendios y se cumple la regla 30-30-30 aunque mejora este fin de semana

El fuego también mantiene en vilo a otras zonas del país, con nuevos desalojos y confinamientos en Castilla-La Mancha, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Cataluña. La emergencia de interés nacional se ha ampliado además a la provincia de Toledo, mientras los equipos de extinción siguen luchando contra unas llamas que, entre Madrid y Ávila, han dejado ya un perímetro conjunto de más de 200 kilómetros y afectan a unas 45.000 hectáreas, según los últimos datos disponibles.

Madrid evacúa el puesto de mando ante el avance del fuego

La situación en la Comunidad de Madrid obligó este sábado a evacuar Cenicientos, donde se encontraba instalado el puesto de mando avanzado desde el que se coordinaba la respuesta al incendio de la Sierra Oeste. El desalojo se produjo mientras las autoridades se encontraban reunidas en el lugar y obligó a trasladar el centro de coordinación a Navalcarnero ante la evolución del fuego.

El incendio, resultado de la evolución conjunta de tres focos que avanzaban por el suroeste de la región, ha obligado a evacuar a miles de personas de distintos municipios. Entre las localidades desalojadas figuran Navalagamella, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Aldea del Fresno, Villa del Prado, Cenicientos, Rozas de Puerto Real y Cadalso de los Vidrios, mientras otras poblaciones permanecen confinadas. La relación y el número de municipios afectados han ido variando a lo largo de la jornada por la evolución de las llamas y las decisiones de las autoridades.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

La meteorología continúa siendo uno de los principales obstáculos para los equipos de extinción. El viento, con rachas que han alcanzado los 50 kilómetros por hora, podía volver a arreciar durante la tarde, aunque la previsión apuntaba a una pérdida de intensidad durante la madrugada. Además, el cambio en la dirección del viento ha desplazado el penacho de humo hacia Toledo y ha favorecido la propagación del fuego hacia la provincia, donde el incendio de Almorox ha elevado también su nivel de peligro.

La magnitud de la emergencia ha obligado a desplegar un amplio dispositivo. El Gobierno central mantiene movilizados más de 2.700 efectivos, 426 medios terrestres y 21 medios aéreos entre Madrid y Ávila, con la participación de la UME, la Guardia Civil, la Policía Nacional, Protección Civil y medios del Ministerio para la Transición Ecológica, además de otros recursos desplegados por las administraciones autonómicas.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Ávila amplía los desalojos y el fuego alcanza el Valle del Tiétar

En la provincia de Ávila, la evolución del incendio originado en Burgohondo ha obligado a ampliar los desalojos hasta el Valle del Tiétar, con 13 municipios evacuados y unas 30.000 personas afectadas, según los datos facilitados durante la jornada. Entre las localidades desalojadas figuran Piedralaves, La Adrada, Casillas, Sotillo de la Adrada, Santa María del Tiétar y Navahondilla, además de otras poblaciones del entorno, mientras el fuego mantiene en alerta a más vecinos de la zona.

Las imágenes registradas durante la noche han mostrado la virulencia de las llamas en las proximidades de zonas habitadas, mientras los efectivos trabajan para contener su avance. El incendio de Ávila ha afectado ya a unas 21.000 hectáreas y presenta un perímetro de alrededor de 112 kilómetros, según los últimos datos disponibles, aunque la superficie afectada y la evolución del frente continúan actualizándose.

La emergencia ha obligado también a evacuar a cientos de personas mayores de residencias afectadas. En total, 601 residentes de doce centros han sido trasladados a otros recursos asistenciales, mientras la Escuela Nacional de Policía de Ávila se ha convertido en uno de los principales puntos de acogida para los desplazados, con cientos de personas realojadas en sus instalaciones.

La principal preocupación se centra ahora en la evolución del fuego hacia el Alto Tiétar, donde las autoridades han ordenado desalojos preventivos para proteger a la población. La UME gestiona operativamente este incendio junto al de la Comunidad de Madrid, en una emergencia de enorme magnitud que mantiene movilizados a miles de efectivos y que ha llevado al Gobierno a activar el máximo nivel de respuesta. Pedro Sánchez llega este domingo a Ávila para seguir de cerca la evolución.

La emergencia se extiende a Toledo y otros puntos de España

La evolución de los incendios ha llevado al Ministerio del Interior a ampliar a la provincia de Toledo la declaración de emergencia de interés nacional que ya afectaba a Madrid y Ávila. La decisión responde a la evolución de la situación en el entorno de Almorox, donde el incendio se ha reactivado y ha obligado a elevar el nivel de peligro.

La situación no se limita al centro de la Península. En Castellón, el incendio de la Vall d'Uixó ha obligado a ordenar el desalojo de Artana, mientras más de 300 efectivos y 14 medios aéreos participan en las labores de extinción. También se han producido evacuaciones y medidas de protección en otras localidades del entorno, mientras los servicios de emergencia mantienen desplegados sus dispositivos.

En León, el incendio de Murias de Ponjos ha obligado a desalojar a alrededor de una veintena de vecinos, mientras otros núcleos permanecen evacuados. En Guadalajara, por el contrario, algunos vecinos ya han podido regresar a sus casas, aunque otras poblaciones continúan desalojadas por el incendio de La Mierla, lo que refleja la evolución desigual de los distintos fuegos activos en el país.

También se han registrado nuevas emergencias en otros puntos. En Valencia, un hombre ha sido encontrado muerto en la zona del incendio forestal de Manises, según las autoridades locales y los servicios de emergencia, mientras en Barcelona se ha ordenado el confinamiento de unas 2.500 personas por un incendio que afecta a Cunit y Castellet i la Gornal. En Extremadura, además, se ha activado el nivel 1 por un fuego en Cuacos de Yuste.