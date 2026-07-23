Las noches a 30º es la que más mata, pero lo hace de "forma silenciosa, por estrés térmico porque el cuerpo no es capaz de adaptarse".

Llega un tsunami de calor: el patrón de bloqueo, el culpable

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Este junio, según AEMET, hemos alcanzado las temperaturas nocturnas más altas desde que hay registros. Han sido en concreto 20 grados de media por la noche. Es una ligera subida. Ahora un estudio elaborado por el CSIC y publicado en la revista Enviroment Internacional, asegura que en las noches de exceso de calor incrementa el riesgo de muerte ligeramente. Un 2,6%, en el peor de los escenarios y con personas vulnerable. Las ciudades con mayor exceso de mortalidad a causa del calor, son: Granada (3,56%), Madrid (3,45%),Córdoba (3,44).

En las ciudades costeras del Mediterráneo también sufren el calor nocturno. Ahí además, se mezcla con una humedad altísima. En Barcelona, hoy se ha presentado otro estudio que advierte del aumento de las noches tórridas y de los riesgos que conlleva.

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Josep Roca, investigador de UPC, señala que Barcelona "es un punto caliente con un grave problema de mortalidad nocturna porque estamos al lado del mar, tenemos una elevada humedad nocturna.

Ya no hablamos de noches tropicales, las que no bajan de 20º, ni siquiera de tórridas, por encima de 25º, se nos acaban los nombres. Antes teníamos las noches tropicales, después las noches tórridas y las de 30º cómo se llaman, infernales".

Las noches a 30º es la que más mata, pero lo hace de "forma silenciosa, por estrés térmico porque el cuerpo no es capaz de adaptarse". Ocurre en Barcelona y en todas las ciudades y afecta sobre todo a los más mayores. "A partir de 251, 26º y 27º las muertes se disparaon exponencialmente". Y por eso los expertos desean que haya un registro de personas vulnerables para que puedan ser alertadas.