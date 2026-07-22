Récord de incendios: 79.000 hectáreas, arrasadas por el fuego solo en este mes de julio

Este año se han registrado 22 grandes incendios forestales, la media es de 9 en el mismo período de la última decada.

Los incendios siguen asolando España: la dimensión del incendio de Guadalajara abarcaría de punta a punta el municipio de Madrid

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En julio se ha disparado el área alcanzada por el fuego. En total, en lo que llevamos de año se han quemado casi 120.000 hectáreas, pero lo que más destacable es que dos tercios, 79.000 hectáreas, han sido arrasadas por el fuego solo en este mes de julio. Este año se han registrado 22 grandes incendios forestales, la media es de 9 en el mismo período de la última decada.

La comunidad más castigada está siendo Guadalajara. Los servicios de extinción trabajan para estabilizar el incendio de La Mierla, que ha calcinado casi 33.000 hectáreas, informa Carlota Núñez. A pesar de los esfuerzos ingentes y de un despliegue inédito de efectivos, el incendio de la Mierla, en el norte de Guadalajara sigue descontrolado, seis días después.

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En el puesto de mando, hoy, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se muestra optimista ante la evolución del fuego, aunque- advierte Page- este jueves la cosa cambia. Sobre el terreno, los efectivos siguen muy pendientes de las pavesas arrastradas por el viento. También los vecinos, muy atentos ante un peligro constante.

"Mira, ¿ves que caen cortezas del pinar? Pues pueden viajar kilómetros y en cuanto caen al pasto, te lo incendian y se preparan nuevos focos". Pero al menos ya empiezan a llegar buenas noticias. Hoy los residentes de cinco municipios evacuados podrán volver a sus casas. "La verdad es que el incendio avanza de una forma un poco descontrolada, pero creo que con las labores de extinción se va a poder controlar", dicen los bomberos.

Un incendio sin muertos y donde se han conseguido salvaguardar los núcleos urbanos, pero que con más de 32.000 hectáreas calcinadas, que ya es el segundo incendio más grande de la historia de España.

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No muy lejos, también en Guadalajara, se ha registrado otro el incendio en Selas que ya ha obligado a evacuar seis localidades. En Aragón, una vez controlado el incendio de Orés, los esfuerzos se centran en Ejulve, Teruel, donde parece que la evolución es favorable. Varios vecinos han podido volver a sus casas, informa Irene Cortés. El incendio del cerro del Andévalo es el tercero declarado en las últimas 24 horas en Huelva, y se acaba de elevar a nivel 1, informa Victoria Talero.

Todas estas hectáreas quemadas se suman a una larga lista de incendios desde el año 2000 y muchas de ellas son de espacios protegidos. Según, eldiario.es y el Miteco, desde principios de siglo han ardido 661.000 hectáreas de zonas protegidas. Esto es casi 1millon de campos de fútbol. ¿Esto que supone? Estamos ante un 8% de toda las areas protegidas del país.

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El pasado 2025 ardieron en España 100.000 hectáreas. Afectando a entornos naturales como Sierra de Gredos o Picos de Europa. Fue un año record. Un caso concreto y actual es el de la Mierla, de las 33.000 hectáreas de espacio protegido, 26.000 se han quemado.