Dani Valero, periodista de ‘El Español’, da la versión del entorno del futbolista sobre su patrimonio inmobiliario

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Ante la que para muchos ha sido una desafortunada y desacertada acusación de Sumar al futbolista Ferran Torres, que nos dio la victoria del Mundial 2026 en la final entre España y Argentina, sobre la supuesta especulación inmobiliaria del mismo, la familia del campeón del mundo ha respondido.

Tras escuchar a Alberto Ibáñez, portavoz parlamentario de Sumar, hablar del programa de la vivienda en Valencia y acusar a Ferran Torres de tener un fondo buitre que contribuye a la especulación inmobiliaria, según ha publicado la revista Forbes, todo el mundo se le ha echado encima y Dani Valero, periodista de ‘El Español’ ha contrastado la información que ha resultado errónea.

El periodista ha explicado que Ibáñez ha cometido el error de confundir el término “propiedades” con el de “viviendas” porque sus propiedades, según fuentes cercanas a Ferran Torres, son en su mayoría oficinas: “Un bloque de cincuenta oficinas que está al lado del Estado de Mestalla, en el que se ha formado el futbolista”.

Según ha explicado: “La mayoría son Pymes, empresas no muy grandes… Tiene viviendas de uso personal, dos casas en Valencia, la casa en la que reside en Barcelona, una de vacaciones y un terreno en el que tiene pensado construir” y ha defendido su tendencia inversora: “En el mercado inversor más habitual es el inmobiliario… El mero hecho de tenerlas no implica ser un especulador… No sé porque va tan lejos Ibañez, afirmando que tiene viviendas y si es un especulador…”.

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Respecto al entorno de Ferran Torres que ha desmentido la información, ha explicado que: “No fue fácil hablar con ellos porque está pendiente de que acaba de ganar el Mundial y de un posible fichaje por parte de otro club” y ha matizado que estaban molestos: “Las personas que me atendieron, estaban muy indignadas”.

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