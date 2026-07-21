Desde cómo vivió actuar en la celebración de la selección española a las anécdotas entre bastidores: Así fue la experiencia de Jota Mercader

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En 'Todo es mentira' saludan a Jota Mercader, batería de Arde Bogotá, quien estuvo tocando el pasado lunes 20 de julio en la celebración de la selección española en Madrid. "Estoy en shock todavía", confiesa al equipo.

El artista lo vivió con "mucho nervio": "Es una celebración que pasa muy pocas veces en la vida y poder estar ahí..." Además, la presión incrementó al ver la cantidad de gente que acudió y al tener al equipo detrás: "Impone bastante".

Por otra parte, cuenta entre risas cómo se enteró de que Cucurella se iba a subir a tocar su batería. Y es que Jota Mercader asegura que "no tiene sentido" al echar vista atrás a cuando España ganó el Mundial de 2010 y darse cuenta de cómo han cambiado las cosas.

Valeria Ros es directa en su pregunta: "¿Quién estaba más piripi?". "Hubo un momento de pánico al pensar 'A lo mejor tenemos que ponernos a su nivel'", bromea Jota Mecader. "Yo creo que el Cucurella iba bastante feliz, Oryazabal iba bastante 'zen' pero de cuando vas pasadito de rosca...", señala el artista.

La anécdota de Jota Mercader con Borja Iglesias

Cuando Laila Jiménez le pregunta por el momento de la noche con el que se quedaría, Jota Mercader lo tiene claro: "Antes de salir a tocar estábamos detrás de los jugadores y se asomó Borja Iglesias que es un 'crack' y se puso a hablar con nosotros".

Y es que el batería quería que alguien tocara su instrumento además de Cucurella por lo que aprovechó y le pidió que al final le diera todo lo que quisiera para hacer ruido. "Se portó muy bien con nosotros y me gustó ese momento de simpatía y cercanía de una persona que viene de ganar una copa del Mundo", añade.