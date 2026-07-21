Hoy hace justo un mes desde que empezó el verano, y llevamos ya tres olas de calor.

Las olas de calor extremas, un riesgo para el turismo en España: reducen un 15% las llegadas futuras

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Hoy hace justo un mes desde que empezó el verano, y llevamos ya tres olas de calor. Esta será más corta, sólo tres días, pero llega muy seguida a la anterior. Así que hay que acostumbrarse a estas temperaturas cada vez más sostenidas en el tiempo. Esta ola de calor, no será la más larga ni la más intensa, hay zonas donde pueden llegar a los 45 grados a la sombra, por ejemplo en Murcia. La causa, la misma que en las anteriores: el patrón de bloqueo, que vuelve a dejar plantado encima de nosotros un anticiclón. "Un sistema de anticiclones que está en el Atlántico bloqueando la entrada de aire más fresquito", señala Flora González, presentadora de El Tiempo de Mediaset. Afectará sobre todo al Sur y al Este de la Península.

Riesgo de incendios altos y rayos

Pero no es sólo el calor también hay que prestar atención a las tormentas serán secas, con muchos rayos, granizo y vientos muy fuertes. Esta ola será corta: hoy mañana y pasado, pero cada día, los termómetros subirán un poco más y es ya la tercera de este verano: 3 olas en un mes. Pero esta ola va a ser distinta: "Es un tsunami de calor, va a ser un calor sostenido. El calor se mantiene, se mantiene y no da tregua", alerta Flora González, presentadora de El Tiempo de Mediaset

Se confirma lo que ya sabemos y los 50 grados que hasta hace poco nos parecían lejanísimos cada vez están más cerca. "Todo apunta a que podríamos llegar mucho antes de lo esperado a esos 50 grados a la sombra".