Los supermercados, los bares y los bazares son los mayores beneficiarios por el Mundial

La banda sonora del Mundial: de Aitana a Shakira

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La selección española no tiene el triunfo garantizado pero ya hay negocios que están ganando con este Mundial. Porque los futbolistas no son los únicos que ganan con este torneo deportivo. En la Taberna Andaluza, tienen hasta lista de espera. "Cuando terminó el partido interior ya teníamos todo lleno", señala Manolo García, sobre este local. "Es un aliciente por eso hay que besar la bandera y el escudo. Esto nos da la vida", reconoce.

Muchos aficionados prefieren ver el partido en casa, lo que supone un aumento de los pedidos de comida. En la Pizzería Pedro Pepperoni, han duplicado las ventas. "Esperábamos un julio de pocas ventas por el verano y las vacaciones pero no ha sido así. Nos ha salvado el fútbol", explica Hassen Salazar, de la pizzería.

Los supermercados y los bazares aumentan sus ventas por el Mundial

En los supermercados, las estanterías acaban arrasadas por todos los aficionados que eligen sus aperitivos para el partido. Los trabajadores no paran de reponerlo todo porque la final del Mundial promete bastante. Y todos queremos llevar los colores de la selección, lo que supone también un aumento en las cajas de los bazares.

Aunque España no consiga la victoria en la final del Mundial, muchos ya han ganado con la Roja por el buen negocio que ha dejado este evento deportivo.