El negocio de las marcas comerciales en el Mundial y sus trucos de márketing: de tapar la marca a la bañera de Messi y Lamine
El Mundial es la gran cita deportiva para equipos y aficiones, pero también para las marcas que destinan a este evento grandes inversiones publicitarias.
Se calcula que globalmente van a alcanzar los 10.500 millones de dólares de inversión.
El Mundial es la gran cita deportiva para equipos y aficiones, pero también para las marcas que destinan a este evento grandes inversiones publicitarias. Se calcula que globalmente van a alcanzar los 10.500 millones de dólares. Una buena parte vienen de los patrocinios deportivos de la FIFA, pero es que las marcas aprovechan este evento para unirse a la conversación y crear contenidos virales.
Uber Eats en las seminfinales lanzó una campaña eliminando los productos franceses de sus cátálogos, Iberdróla aludiendo a la energía para España, Bauhaus al color de la roja, Renol, españolizando su nombre tras la victoria de españa.
Ha sido especialmente celebrado la campaña de Garmin argentina. Scaloni enmudeció y rompió a llorar tras ganar a Egipto con un reloj mostrando sus pulsaciones. La campaña estaba servida: "No hace falta que digas nada. Tus latidos los dijeron todo."
Para viralidad, lo sucedido también con Levis. La FIFA obliga a eliminar marcas que no sean patrocinadoras y hubo que tapar a las que habitualmente dan nombre a esas canchas. Levis tapó la suya en el estadio de Santa Clara. No se ve el nombre, pero el logo se sigue reconociendo y se hizo más visible. Tanto, que ha hecho una campaña tremenda sustituyendo durante días el original por el blanco.
Les copió Gillete, tampando su logo con algo parecido a espuma de afeitar y Heinz, que tuvo también que tapar su marca en los productos que vendía en los estadios. De hecho, ha llegado a sacar una edición especial de estos productos en Canadá sin logo que se ha agotado.
Hay muchos ejemplos de ese marketing en tiempo real para apoyar a una u otra selección. El último ha sido Ikea. Empezó el mundial reproduciendo banderas de los participantes con sus productos, siguió con conversaciones entre filiales cuando los equipos se enfrentaban y ahora da la puntilla ha tenido como puntilla la foto en la que Messi baña a un Yamal bebé. "Nunca sabes quien puede terminar lavandote el pelo", dicen anunciando la bañera sumándose a la conversación más viral.