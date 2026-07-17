Antonio Sauceda atiende a Noticias Cuatro orgulloso desde Don Benito, su pueblo, atento a todos los partidos en los que juega su nieto.

Antonio reconoce que Pedro es su ojito derecho, el que iba con él a todos lados, pese a que tiene siete nietos.

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Tras la locura del golazo de Pedro Porro en semifinales contra Francia, su pueblo, Don Benito, en Badajoz, vivirá el partido del domingo con especial emoción, sobre todo, uno de sus vecinos, el abuelo del jugador, Antonio, informa Victoria Talero.

Con tan sólo 11 años, Pedro ya se deshacía de sus rivales, corriendo medio campo y marcando gol. 15 años después ese niño sigue jugando al fútbol, pero ya no marca los goles en Don Benito, su pueblo de Badajoz.

Su último tanto lo celebró en Dallas, siendo elegido el mejor jugador del partido entre Francia y España. Pero de todos los aficionados de la roja a los que hizo saltar, ninguno vibró más que su abuelo Antonio, como ha recordado ya el jugador, la persona fundamental en su vida. El que lo crió mientras sus padres trabajaban, su madre en Mercadona y su padre, donde saliera.

La admiración es mutua porque Antonio reconoce que Pedro es su ojito derecho, el que iba con él a todos lados, pese a que tiene siete nietos. "Es un gran futbolista, un buen hijo, un buen hermano y un buen nieto".

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Antonio Sauceda atiende a Noticias Cuatro orgulloso desde Don Benito, su pueblo, atento a todos los partidos en los que juega su nieto. "Mi nieto es mi vida, lo más grande del mundo entero", dice emocionado. Y vaticina que volverá a marcar para dar la victoria a España porque cuando chuta a puerta lo hace con el corazón y nadie la para. A su espalda se puede ver un altar dedicado a su nieto. Y un salón que reúne puntual a toda su familia.

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Ángel Francisco, tío de Pedro Porro recuerda cómo "le sacaba de chiquitito al patio a jugar, y en casa rompiendo jarrones". Los vecinos y amigos cierran filas, se convierten en ejército cuando recuerdan al futbolista de 26 años jugar en el pueblo. "Es un sueño que llegue a España al mundial y más con alguien de casa", dicen con orgullo.