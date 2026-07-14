Las últimas novedades en el caso del atropello de la joven Nikoline

Daniel Montero 14 JUL 2026 - 20:41h.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de nacionalidad española sospechoso de atropellar Nikoline

El misterio de la muerte de Nikoline, de 17 años, en Mijas: apareció atropellada en la A-7

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La Guardia Civil ha detenido a un hombre de nacionalidad española sospechoso de atropellar a Nikoline, la joven noruega fallecida la madrugada del pasado día 6 cuando intentaba cruzar la A-7. La Guardia Civil sospecha que es la persona que conducía el vehículo que atropelló a la joven noruega la madrugada del lunes 6 de julio cuando trataba de volver a casa.

De todas formas hay que mantener cautela. La Guardia Civil le detuvo el pasado domingo y todavía no ha pasado a disposición judicial. Parece que van a agotar las 72 horas y de momento el detenido niega ser el autor del atropello y asegura que los impactos que tiene su vehículo, compatibles con el accidente, son en realidad de otros golpes.

La menor, de 17 años, salió de ver el partido de Noruega. Estaba de vacaciones en Mijas y salió de fiesta.

Se fue a una discoteca y para volver a casa tomó un Uber. Sin embargo, ella no va sola en ese coche. Hay otras dos personas con ella. Y no van a casa si no a una zona de bares cercana ya en Mijas. El conductor del Uber dice que que los llevó allí y la joven se bajó con los dos chicos.

Desde allí la joven quiso volver cruzando por la autopista que ella quiso cruzar por donde no podía. Entonces, presuntamente, se produjo el atropello. El conductor huyó y no la prestó auxilio alguno. Testigos hablaron de la posiblidad de que el atropello fuera producido por un camión, pero los investigadores encontraron cristales en el lugar del mismo, así que siempre pensaron que eso no era factible y que una furgoneta encajaba más.