Montse Ávila 13 JUL 2026 - 21:16h.

Algunas letras con insultos, referencias ofensivas o lenguaje considerado discriminatorio ya no son frecuentes.

. El algoritmo o las redes sociales, cruciales en la creación de éxitos musicales están también detrás de este realidad.

Compartir







Se acabó el dominio de las letras ofensivas o provocadoras en la música. Las escuchas de canciones explícitas en Spotify han bajado del 74% en 2018, al 13% en la actualidad. Nosotros hemos querido comprobarlo.

¿Se imaginan escuchar una canción y que desaparezcan las palabras más polémicas de ella? Pues eso es lo que asegura un estudio que está empezando a pasar. Algunas letras con insultos, referencias ofensivas o lenguaje considerado discriminatorio ya no son frecuentes y cuando las hay, desaparecen. La música ha cambiado y las letras o actuaciones de muchos de los artistas, también.

Esto es ya un debate abierto, hay quien está de acuerdo con esta nueva realidad porque los tiempos están cambiando y el lenguaje es otro, creen que también se protege a los menores y que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Otros no lo ven tanto acostumbrados antiguamente a que sus padres les dijeran que escuchaban al diablo y recuerdan el miedo a la cultura de la cancelación. Al final todo es negocio. El algoritmo o las redes sociales, cruciales en la creación de éxitos musicales están también detrás de este realidad. Lo que si está claro, es que sea por el motivo que sea, los tiempos están cambiando.