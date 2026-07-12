Varios afectados por las llamas denuncian que no recibieron ninguna orden de evacuación oficial

Noche de muerte, llanto y llamas en los Gallardos, Almería: "Fue una lengua de fuego, un muro de 30 km que bloqueaba la escapada"

Compartir







AlmeríaSandra es una de las personas que ha sobrevivido al incendio de Los Gallardos, Almería. Ella asegura que no recibió el aviso de desalojo y estuvo todo el tiempo en su casa amenazada por el fuego: "A nosotros no vino nadie a decirnos nada. Tuvimos el fuego a 300 metros y no pasó ninguna autoridad ni nada".

Sandra afirma que vieron "pasar por la carretera a los bomberos, la Guardia Civil y los helicópteros": "Pero aquí no vino nadie a ver cómo estábamos. Los vecinos de otras casas estuvieron aquí con nosotros sin movernos en toda la tarde por el mismo miedo de no saber por dónde íbamos a salir tampoco".

PUEDE INTERESARTE Europa se calienta al doble de velocidad que el resto del mundo

Ella reconoce que "temían por sus vidas": "Todavía tenemos el susto en el cuerpo. Podemos dar gracias a dios de que estemos vivos". Y resalta que "se sintieron solos, muy solos". Pero no es el único testimonio que hay.

Jerome, uno de los supervivientes que denuncia no haber recibido ninguna orden de evacuación

Jerome, un hombre francés, es otro de los supervivientes que denuncia no haber recibido ninguna orden de evacuación. Él -que resultó herido pero que ya ha sido dado de alta- tenía una casa de verano en Bedar, donde disfrutaba junto a su mujer de las vacaciones. Ella todavía sigue desaparecida y, aunque no se ha identificado su cuerpo, la familia no tiene esperanzas de encontrarla con vida.

PUEDE INTERESARTE La temperatura del Mediterráneo sube ocho grados y ya es un mar tropical

Su marido logró escapar huyendo por la montaña. En un medio francés, Jerome relata que su casa está al lado de otras fincas y que ni la Policía ni el ayuntamiento dio un aviso de desalojo, sino que se encontraron con las llamas encima. Su mujer intentó salvar a los perros y huir con el coche pero fue tarde.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

"Nadie recibió ninguna advertencia oficial, sino que se enteraron a través de la televisión·, dice el hijo de uno de los fallecidos

Otro hijo de un fallecido de nacionalidad belga también denuncia la falta de avisos durante el incendio: "Mi padre me contactó para avisarme del incendio. Estaba hablando con él por teléfono cuando todo sucedió. Me dijo que estaba con otras personas tratando de encontrar a mejor manera de escapar".

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

El joven asegura que fue una situación muy compleja: "Nadie recibió ninguna advertencia oficial, sino que se enteraron a través de la televisión y de Facebook. Nunca recibieron una orden de evacuación y por eso se quedaron donde estaban. Cuando vieron el fuego intentaron escapar pero era demasiado tarde".