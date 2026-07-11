La principal hipótesis sitúa el inicio del fuego junto a la carretera N-340, donde un cable habría caído sobre la vegetación

La mayoría de los fallecidos podrían ser ciudadanos británicos y belgas residentes en la zona

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Las causas del incendio que ha dejado al menos doce fallecidos en la provincia de Almería siguen bajo investigación, aunque las primeras pesquisas apuntan a la caída de un cable eléctrico de una antigua conexión privada como posible origen de las llamas. Mientras continúan los trabajos de identificación de las víctimas, los investigadores tratan de reconstruir cómo se produjo una tragedia marcada por decisiones tomadas en cuestión de minutos.

La principal hipótesis sitúa el inicio del fuego junto a la carretera N-340, donde un cable que suministraba electricidad a un restaurante cerrado desde hace años habría caído sobre la vegetación. Aunque, en principio, esa línea no tendría tensión, los especialistas investigan si una chispa pudo desencadenar el incendio, que se propagó rápidamente y obligó a activar medidas de emergencia en municipios como Bédar.

Las autoridades ordenaron a los vecinos permanecer confinados, una medida que, según la Junta de Andalucía, evitó un número aún mayor de víctimas. Sin embargo, algunas personas decidieron abandonar la zona por sus propios medios. Según ha relatado el alcalde del municipio, varios afectados rechazaron inicialmente evacuar y, cuando intentaron escapar, lo hicieron por un recorrido distinto al recomendado por los servicios de emergencia.

Fue precisamente esa decisión la que pudo resultar fatal. En un camino forestal sin salida aparecieron varios vehículos completamente calcinados. En uno de ellos murieron cuatro personas, que, según los primeros indicios, podrían ser ciudadanos extranjeros, ya que el coche tenía el volante a la derecha, una característica habitual de los vehículos británicos. La identificación oficial de los cuerpos todavía está pendiente debido al estado en el que fueron hallados.

El resto de las víctimas falleció tras abandonar sus coches e intentar escapar a pie por una rambla. Ese grupo estaba formado inicialmente por diez personas y solo dos consiguieron sobrevivir. Los servicios de emergencia creen que el humo y el avance de las llamas convirtieron ese cauce en una auténtica trampa de la que fue imposible salir.

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La mayoría de los fallecidos podrían ser ciudadanos británicos y belgas residentes en la zona, aunque entre ellos también habría al menos un español. Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene las labores de búsqueda en las áreas ya estabilizadas para localizar a posibles desaparecidos y ha enviado muestras biológicas al laboratorio para confirmar la identidad de las víctimas mediante pruebas genéticas.