El incendio de Los Gallardos cumple la temida regla del 30%, la que avisa de peligro de incendio forestal.

La previsión es que el viento va a arreciar en las próximas horas.

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El incendio de Los Gallardos cumple la temida regla del 30%, la que avisa de peligro de incendio forestal. Una temperatura superior a 30 grados, en Almería los termómetros superaban los 37 grados. Según esa fórmula, el viento tiene que soplar a más de 30 km/h. En la zona de Bédar se registraron rachas de hasta 70 Km/h. El último factor, la humedad inferior al 30%. En la zona es del 15%.

Y parece que la meteorología no va cambiar. La previsión es que el viento va a arreciar en las próximas horas, ahora entra más de sudeste ahora y el pico será entre las tres y seis de la tarde, horas en las que superarán vientos de 50 km/h. Eso es un componente, pero los otros no van a ayudar a la extinción. La temperatura llegará a 39º y la humendad estará entre el 9 y 12% y las rachas del viento serán entre los 30 y 40 km/h.

De cara a la noche como pequeños respiro las condiciones meteorológicas serán de 21º de temperaturas máximas, una humedad relativa del 60 por ciento y un viento de rachas de 15 y 25 km/h, por lo que no se cumpliría la regla de los 30. Habrá que aprovechar esas horas para luchar contra este terrible incendio que ya se ha cobrado 12 vidas y más de 20 desaparecidos.