Entre el 5 y el 10% de los accidentes podrían estar causados por los efectos del consumo de fármacos.

Se infravaloran los efectos de antigripales o medicinas para la alergia al volante.

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Tiempo de vacaciones y de coger más el coche. Por eso hay que tener precaución también a la hora de tomar medicamentos. Un dato demuestra que tomarlos al volante es todo un riesgo. Entre el 5 y el 10% de los accidentes podrían estar causados por los efectos del consumo de fármacos, informa Ana García Quesada y Marta Manchón.

Y lo que más sorprende es este otro dato. Uno de cada 3 conductores conducen medicados, y aunque notan efectos, solo el 3% lo percibe como un riesgo. Por ejemplo, se infravaloran los efectos de antigripales o medicinas para la alergia.

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Y no hay que tomárselo a broma. Como señala Jesús Monclús, director de Seguridad Vial de Mapfre, "el 25% de todos los medicamentos que se venden en España pueden producir efectos negativos para la conducción".

La somnolencia o la fatiga al volante no está solo provocada por el cansancio, también por medicamentos. El problema es que solo asociamos el riesgo con ansiolíticos o antidepresivos y se infravalora los efectos en la conducción de otros de uso frecuente como antigripales o antihistamínicos.

Ni leemos los prospectos ni nos fijamos que en el envase. Desde la DGT quieren ahora recordarlo porque ignorar estas advertencias tiene consecuencias. "Creemos que es momento de poner en valor ese pictograma que aparece en los medicamentos", señala Monteserrat Pérez, subdirector de Educación Vial de la DGT.

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Lo grave es que pasa. La DGT estima que hasta un 10% de los siniestros están causados por los efectos del consumo de fármacos. La realidad es que necesitemos antiestamínico, red bull o la pastilla de la gripe, nada nos frena a la hora de coger el coche. El riesgo es no volver a cogerlo, algo en lo que aún no pensamos.